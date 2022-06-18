7 آثار جانبية لهرمون التستوستيرون الموضعي

هرمون التستوستيرون الموضعي هو ما يريد الكثير من الناس معرفته بشكل مفصل أكثر، ولكن بشكل عام هرمون التستوستيرون هو هرمون ذكري يتم إنتاجه بشكل أساسي في الخصيتين، ويساعد الذكور على تطوير الأعضاء الجنسية والحيوانات المنوية والدافع الجنسي.

أيضًا يساعد الهرمون في الحفاظ على أمور أخرى تتعلق بالذكور مثل قوة العضلات والكتلة وشعر الوجه والجسم والصوت الخشن والأجش، وعادةً ما تبلغ مستويات هرمون التستوستيرون ذروتها في بداية مرحلة البلوغ وتنخفض ببطء مع تقدم العمر.

أما بالنسبة إلى هرمون التستوستيرون الموضعي فهو دواء يتم وصفه للبشرة، حيث يتم استخدامه لعلاج قصور الغدد التناسلية، وهي حالة من انخفاض هرمون التستوستيرون الذي يمكن أن يسببه متلازمة كلينفيلتر، أو فشل الخصية الأولي، أو الخصيتين غير المنقطعتين من بين حالات أخرى.

ولقد وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على هرمون التستوستيرون الموضعي الذي يأتي على شكل هلام، ومع ذلك، يفضل بعض الناس كريمات هرمون التستوستيرون المركبة، لأنهم يجدونها أسهل في الاستخدام وأقل عرضة للنقل عن طريق اللمس، خلاف ذلك، فإن تأثيرات المواد الهلامية مقابل الكريمات لا تختلف كثيرًا.

أنواع هرمون التستوستيرون الموضعي

هناك عدة أنواع مختلفة من هرمون التستوستيرون الموضعي المتوفر، وفيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا:

هلام التستوستيرون

يتم وضع هلام التستوستيرون مباشرة على بشرتك، وعادةً في مناطق الإبط أو الجزء العلوي من الذراع أو الكتف أو الفخذ الداخلي.

كريمات التستوستيرون

على الرغم من أنها ليست شائعة مثل منتجات الجل، إلا أن كريمات هرمون التستوستيرون يمكن بيعها أيضًا في الصيدليات المتخصصة، وتعليمات التطبيق هي نفسها لكل من هلام التستوستيرون والكريمات، وبغض النظر عن المنتج الذي تستخدمه، تأكد من امتصاصه بالكامل في بشرتك.

بقع التستوستيرون

يمكن أيضًا تطبيق العلاج ببدائل التستوستيرون على الجلد عن طريق شكل التصحيح، حيث يتم وضع رقعة جديدة يوميًا على ذراعك أو بطنك أو ظهرك أو فخذك.

من لا يجب أن يستخدم هرمون التستوستيرون الموضعي ؟

التستوستيرون الموضعي هو علاج لنقص الغدد التناسلية الذي قد يحدث مع تقدم العمر، ومع ذلك، لا يُقصد بمثل هذه المنتجات أن تكون علاجًا لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون نتيجة للشيخوخة، وفي الواقع تنصح إدارة الغذاء والدواء بشدة بعدم استخدام هرمون التستوستيرون الموضعي لمثل هذه الأغراض، بسبب المخاطر القلبية الوعائية المحتملة المرتبطة بهذه المنتجات.

في حين أن البيانات المتعلقة بالعلاقة بين أمراض القلب والعلاج ببدائل هرمون التستوستيرون متضاربة، فإن منتجات هرمون التستوستيرون الموصوفة قد تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وإذا كان لديك تاريخ من مثل هذه الحالات أو كنت تعتبر معرضًا لخطر كبير، فتحدث مع طبيبك حول ما إذا كان هرمون التستوستيرون الموضعي آمنًا لاستخدامه.

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يوصى بهرمون التستوستيرون الموضعي للذكور الذين لديهم تاريخ من المشاكل البولية، أو لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، في حين أنه من غير المعروف أن هرمون التستوستيرون يسبب سرطان البروستاتا، إلا أنه قد يغذي نموه إذا كان موجودًا بالفعل.

يجب أيضًا عدم استخدام هرمون التستوستيرون الموضعي إذا كان لديك:

الاشتباه في سرطان الثدي

جلطات الدم

انقطاع النفس النومي غير المعالج

ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء

الآثار الجانبية لهرمون التستوستيرون الموضعي

في حين أن هرمون التستوستيرون الموضعي يمكن أن يكون مفيدًا للذكور المصابين بنقص الغدد التناسلية، إلا أنه يمكن أن يسبب أيضًا آثارًا جانبية موضعية وهرمونية غير متوقعة، وتشمل:

مشاكل الجلد

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لهرمون التستوستيرون الموضعي هي تفاعلات الجلد، فنظرًا لأنك تضع هرمون التستوستيرون الموضعي مباشرة على بشرتك، فقد تصاب برد فعل في موقع التطبيق، ويمكن أن تشمل الأعراض الشعور بالحرق والتقرح، الحكة، الوجع، التورم، الاحمرار، الطفح الجلدي، البشرة الجافة، وحب الشباب.

التغيرات البولية

يمكن أن يؤثر هرمون التستوستيرون الموضعي أيضًا على المسالك البولية وقد يؤدي إلى تفاقم أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى التبول أكثر من المعتاد، بما في ذلك أثناء الليل، أيضًا قد تشعر بالحاجة الملحة للتبول، حتى عندما لا تمتلئ مثانتك.

تغييرات الثدي

يمكن أن يسبب نقص الغدد التناسلية (تضخم الثديين) لدى الذكور، وبالرغم من أنها حالة نادرة، إلّا أن استخدام هرمون التستوستيرون الموضعي يمكن أن يحدث تغييرات غير مرغوب فيها في الثديين، وهذا لأن جسمك يغير بعض هرمون التستوستيرون إلى شكل من أشكال هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى تكوين جسمك المزيد من أنسجة الثدي.

الخلل الوظيفي الجنسي

يلعب التستوستيرون دورًا كبيرًا في الدافع الجنسي للذكر، ولكن في حالات نادرة، يمكن أن يؤثر هرمون التستوستيرون الموضعي سلبًا على حياتك الجنسية، قد يسبب مشاكل مثل فقدان الرغبة، عدم القدرة على الانتصاب أو الحفاظ عليه، والانتصاب الذي يحدث كثيرًا ويستمر لفترة طويلة جدًا.

متى ترى الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أعراض محتملة لنقص الغدد التناسلية، فمن المهم رؤية الطبيب للتشخيص الدقيق، حيث قد تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم العمر، ولكن بعض الأعراض المرتبطة به، مثل التعب وزيادة الوزن، قد تكون مرتبطة أيضًا بحالات صحية أساسية أخرى.

وبمجرد أن يصف الطبيب هرمون التستوستيرون الموضعي، سيناقش الآثار الجانبية المحتملة للدواء معك قبل الاستخدام، ومع ذلك، يجب عليك طلب المساعدة الطبية الطارئة على الفور إذا واجهت ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو تلعثم الكلام، أو ألم أو ضعف في جانب واحد من جسمك.

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