7 أبراج يصعب فهمها. هل أنت واحد من هؤلاء؟

كل برج لديه خصائص فريدة من نوعها وله نقاط قوة وضعف وخصائص سلوكية ومنظور مختلف نحو الحياة. في حين أن بعض هذه الأشياء يمكن أن تكون معبرة تمامًا وتوصل احتياجاتهم إلى شريكهم دون تردد ، قد يكون لدى البعض الآخر بعض السمات التي تجعل فهمهم أمرًا صعبًا للغاية. فيما يلي سبع أبراج يمكن أن يكون من الصعب التفاهم معها بعض الشيء.

الحوت

الحوت شركاء داعمين لكنهم ليسوا معبرين بطبيعتهم. إنهم يكافحون للتعبير عن مشاعرهم الحقيقية من خلال الكلمات ويفضلون استخدام طرق أخرى لإيصال حبهم ، مثل الموسيقى أو الفنون. أيضا، يمكن أن يكون غاضبا جدا ومزاجيا ، ولا يقول السبب وراء مزاجه السيء.

العقرب

يعاني العقرب من مشكلات تتعلق بالثقة ويمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً لبدء الثقة في الشريك. فالعقرب يحب السرية بطبيعته ولا ينفتح بسهولة لأي شخص. أيضا ، يمكن أن يكون متلاعبا ومنتقدا تمامًا ، لذا فهو شريك معقد.

الجوزاء

الجوزاء يمكن أن يكون دبلوماسيا وجيدا في إخفاء مشاعره الحقيقية. يمكنهم التظاهر بأن كل شيء على ما يرام عندما يشعر بالغيرة أو الغضب من الداخل. أيضا ، فإنه يميل إلى تغيير رأيه بسرعة ، الامر الذي يمكن أن يربك شريكه.

السرطان

السرطان كائنات عاطفية وتميل إلى التفكير في المواقف. يمكن أن تكون مزاجية للغاية وغالبا ما تشعر بالاستياء عند التفكير في الأشياء التي حدثت في الماضي. رغم ذلك ، فإنهم عشاقًا مخلصين، لكن التعامل مع تقلبات مزاجهم المتكررة يمكن أن يكون صعبا لشركائهم.

الدلو

من المعروف أن الدلو غامضون ولا يحبون التعبير عن مشاعرهم لأي شخص. في الواقع ، يتوقعون أحيانًا أن يقرأ شركاؤهم رأيهم ثم يلومونهم زوراً لعدم كونهم متفهمين.

القوس

القوس طيور حرة يميلون إلى الاعتقاد بأن الالتزام بعلاقة ما سوف يقطع أجنحتهم. أيضًا ، يميلون إلى الشعور بالملل بسهولة ، حتى عندما يكونون في علاقة ، ويميلون إلى القفز من علاقة إلى أخرى.

الثور

الثيران يميلون الى العناد وغالبا ما لا يقدمون تنازلات للتعايش مع الآخرين. ولكن بمجرد أن يكونوا رأيا حول شيئا ما، فمن الصعب أن تقنعهم بتغير رأيهم أو النظر للامر من منظور مختلف.