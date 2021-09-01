7 أسباب تجعل طفلك يخرج لسانه بشكل متكرر

يميل الأطفال إلى استخدام أفواههم بعدة طرق، وفي حال لاحظتي أن طفلك يخرج لسانه بشكل متكرر، فقد تتساءلين عما إذا كان هذا سلوكًا طبيعيًا.

وفي الواقع الإجابة القصيرة هي نعم؛ عادة ما يكون إخراج اللسان أمرًا طبيعيًا تمامًا، حيث يولد الأطفال برد فعل قوي للامتصاص والتغذية، وجزء من هذا ينعكس على رد فعل اللسان، لأن الأطفال يقومون بإخراج ألسنتهم للمساعدة في الرضاعة.

أيضًا يعد استخدام الأطفال لأفواههم وألسنتهم الطريقة الأولى التي يختبرون بها العالم، ومن خلال هذه المقالة سنذكر 7 أسباب تدفع الطفل إلى إخراج لسانه بشكل متكرر.



أسباب تجعل طفلك يخرج لسانه بشكل متكرر

- طفلك يريد اللعب

كان هناك بعض الجدل منذ السبعينيات حول ما إذا كان الأطفال حديثو الولادة يقلدون سلوك البالغين، وفي الواقع بالتأكيد يحاكي الأطفال الأكبر سنًا، وبحسب العديد من الدراسات فأن الأطفال الصغار في عمر بضعة أسابيع يقلدون تعابير وجه البالغين بما في ذلك إخراج ألسنتهم.

- عادة لدى طفلك

يشمل رد فعل دفع اللسان الذي يولد به الأطفال إخراج اللسان إلى الخارج، وهذا يساعدهم في الرضاعة من الثدي أو الزجاجة، وبينما تختفي هذه العادة بين 4-6 أشهر من العمر، يستمر بعض الأطفال في إخراج ألسنتهم، وقد يعتقدون ببساطة أن الأمر يبدو مضحكًا أو ممتعًا.

- طفلك جائع أو ممتلئ

البكاء ليس الطريقة الوحيدة التي يتواصل بها الأطفال عند شعورهم بالجوع، البكاء هو في الواقع علامة متأخرة على الجوع.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد تشمل العلامات المبكرة للجوع الأيدي المشدودة للطفل، ووضع اليدين على الفم، وضرب أو لعق الشفاه، وقد يكون إخراج اللسان جزءًا من إشارات جوع الطفل، أيضًا قد يخرج الأطفال ألسنتهم عندما يكونون ممتلئين، وقد تشمل علامات الشبع الأخرى إبعاد الرأس وبصق الطعام ورفض الأكل ببساطة.

- طفلك لديه لسان كبير

إذا كان لدى طفلك لسان أكبر من المتوسط، فقد يخرج لسانه أكثر من المعتاد، وقد يحدث التضخم في حجم اللسان بسبب الجينات أو الأوعية الدموية غير الطبيعية أو نمو العضلات في اللسان، وقد يكون ذلك أيضًا ناتجًا عن حالات مثل قصور الغدى الدرقية أو الأورام.

- طفلك لديه فم صغير

هناك عدد من المتلازمات أو الحالات التي قد تتسبب في إن يكون فم الطفل أصغر من المتوسط، وفي بعض الأحيان يكون الأطفال مهيئين وراثيًا لأن يكون لديهم فم صغير.

وقد يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة داون من عدد من العلامات بما في ذلك أفواه أصغر من المتوسط وقصر القامة وميزات وجه مميزة وتناغم عضلي منخفض.

- طفلك لديه ضعف في العضلات

يعاني بعض الأطفال من ضعف العضلات، ونظرًا لأن اللسان عبارة عن عضلة ويتم التحكم فيها بواسطة عضلات أخرى في الفم، فإن انخفاض قوة العضلات يمكن أن تتسبب في بروز اللسان أكثر من المعتاد، وقد تتسبب حالات عدة بذلك مثل متلازمة داون والشلل الدماغي.

- طفلك يتنفس من فمه فقط

عادة ما يتنفس الأطفال من خلال أنوفهم، ولكن إذا كان طفلك يعاني من احتقان الأنف أو تضخم اللوزتين أو الجيوب الأنفية، فقد لا يكون قادرًا على التنفس إلّا من خلال فمه، وهذا يمكن أن يسبب بروز اللسان.

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