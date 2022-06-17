7 أطعمة ومكملات ذات فوائد مشابهة للفياجرا

ليس من غير المألوف البحث عن طرق لتعزيز الدافع الجنسي ، فعلى الرغم من أن الأدوية مثل الفياجرا قد تساعد الأشخاص المصابين بالضعف الجنسي، إلا أن الكثير من الناس يفضلون البدائل الطبيعية المتوفرة بسهولة ومن المحتمل أن يكون لها آثار جانبية أقل.

وفي الحقيقة، أظهرت الأبحاث أن العديد من الأطعمة والمكملات الغذائية قد تساعد في تعزيز الرغبة الجنسية لديك، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على 7 أطعمة ومكملات غذائية قد تساعد في تعزيز الدافع الجنسي.

أطعمة ومكملات لتعزيز الدافع الجنسي

تريبولوس

هو نبات مورق صغير تشتهر جذوره وفاكهته في الطب الصيني التقليدي والأيورفيدي، كما أنه متاح على نطاق واسع كمكمل رياضي ويتم تسويقه بشكل شائع لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون وتحسين الدافع الجنسي.

وفي حين أن الدراسات البشرية لم تظهر أنه يمكن أن يرفع مستويات هرمون التستوستيرون، يبدو أنه يزيد الدافع الجنسي لدى الأشخاص من كلا الجنسين، وفي الواقع، في دراسة استمرت 90 يومًا على النساء اللواتي أبلغن عن متعة جنسية منخفضة، أدى تناول 750 مجم من التريبولوس يوميًا لمدة 3 أشهر إلى زيادة الدافع الجنسي لدى 88٪ من المشاركين.

الماكا

الماكا هي خضروات جذرية تستخدم تقليديًا لتعزيز الخصوبة والدافع الجنسي، حيث يمكنك شراء المكملات بأشكال مختلفة، بما في ذلك المساحيق والكبسولات والمستخلصات السائلة.

وأشارت دراسة استمرت 12 أسبوعًا من عام 2002 إلى أن 42٪ من الرجال الذين تناولوا 1500-3000 مجم من الماكا يوميًا كان لديهم زيادة في الدافع الجنسي، ووفقًا لإحدى المراجعات البحثية، قد تعمل الماكا كمنشط جنسي طبيعي لزيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال، وقد يساعد أيضًا في علاج الضعف الجنسي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

الجينسنغ الأحمر

قد يساعد الجينسنغ، والجينسنغ الأحمر على وجه الخصوص في انخفاض الرغبة الجنسية وتحسين الوظيفة الجنسية، وفي الواقع، وجدت مراجعة لـ 10 دراسات أن الجينسنغ الأحمر كان فعالًا في تحسين الإثارة الجنسية لدى النساء المصابات بانقطاع الطمث.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعزز الجينسنغ الأحمر إنتاج أكسيد النيتريك، وهذا مركب يساعد الدورة الدموية ويساعد عضلات القضيب على الاسترخاء، وفي الواقع، كشفت الدراسات أن هذه العشبة أكثر فعالية بشكل ملحوظ في تعزيز وظيفة الانتصاب من الدواء الوهمي.

الحلبة

الحلبة هي عشبة شائعة في الطب البديل قد تساعد في تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين الوظيفة الجنسية، حيث أنها تحتوي على مركبات قد يستخدمها جسمك لإنتاج هرمونات جنسية، مثل هرمون الاستروجين والتستوستيرون، ووجدت دراسة استمرت 12 أسبوعًا أن تناول مكمل 600 مجم من الحلبة يحسن الوظيفة الجنسية اليومية وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون في 120 رجلاً في منتصف العمر وكبار السن.

الزعفران

الزعفران هو توابل تتراوح استخداماته التقليدية العديدة من تقليل التوتر إلى العمل كمنشط جنسي، خاصة للأشخاص الذين يتناولون الأدوية المضادة للاكتئاب، وتظهر بعض الدراسات أن الزعفران يمكن أن يحسن الخلل الجنسي الناجم عن مضادات الاكتئاب.

علاوة على ذلك، ذكرت مراجعة واحدة لستة دراسات أن الزعفران يحسن وظيفة الانتصاب والرغبة الجنسية والرضا لدى الرجال، بالإضافة إلى ذلك، أشارت مراجعة 5 دراسات أجريت على 173 شخصًا إلى أن الزعفران حسّن بشكل كبير جوانب مختلفة من المتعة الجنسية والرغبة والإثارة، لكن النتائج بين الدراسات تباينت بشكل كبير.

جينكجو بيلوبا

جينكجو بيلوبا هو مكمل عشبي شهير في الطب الصيني التقليدي، ووفقًا لبعض الأبحاث القديمة والدراسات الحيوانية، قد يعالج العديد من المشكلات، بما في ذلك الاضطرابات الجنسية مثل الضعف الجنسي وانخفاض الرغبة الجنسية، وهذا لأنه يمكن أن يرفع مستويات أكسيد النيتريك في الدم، مما يساعد على تدفق الدم من خلال تعزيز توسع الأوعية الدموية.

إل سيترولين

L-citrulline هو حمض أميني ينتجه جسمك بشكل طبيع، ثم يحوله جسمك إلى L-arginine، مما يساعد على تحسين تدفق الدم عن طريق إنتاج أكسيد النيتريك لتوسيع الأوعية الدموية، وهذا بدوره قد يعالج الضعف الجنسي، حيث وجدت دراسة 2011 صغيرة أجريت على 24 الرجال المصابين بالضعف الجنسي الخفيف والحالات المرتبطة بالضعف الجنسي، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، أن تناول 1.5 جرامًا من L-citrulline يوميًا أدى إلى تحسن كبير في الأعراض في 50% المشاركين بعد شهر.

وفي الحقيقة، يتوفر L-citrulline كمكمل غذائي في شكل كبسولة أو مسحوق ولكنه موجود بشكل طبيعي في أطعمة مثل البطيخ والشوكولاتة الداكنة والمكسرات.

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