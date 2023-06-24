البوابة – تعتبر عطلة عيد الأضحى من العطلات المفضلة لدى الكثير من العائلات في الأردن، فهي مناسبة دينية واجتماعية هامة، وفرصة لأخذ إجازة قصيرة من العمل والتوجه إلى منطقة هادئة ومريحة للاسترخاء.



7 أفكار لقضاء عطلة عيد الأضحى في الأردن

نقدم لكم بعض الوجهات السياحية المحلية لقضاء إجازة قصيرة خلال عطلة عيد الأضحى في منطقة جميلة وهادئة وقريبة أيضاً.

قم بزيارة البحر الميت: يعد البحر الميت من أكثر الأماكن تميزًا في العالم. الماء مالح لدرجة أنه يمكنك أن تطفو عليه دون أن تحاول السباحة! هناك أيضًا العديد من المنتجعات الصحية والمنتجعات الواقعة على البحر الميت حيث يمكنك الاستمتاع بحمامات الطين وغيرها من العلاجات. اكتشف البتراء: البتراء هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الأردن. تم نحت المدينة القديمة في منحدرات الحجر الرملي من قبل الأنباط ، وهي موطن لبعض المعابد الرائعة والمقابر والآثار الأخرى. الذهاب للتجديف في وادي الموجب: وادي الموجب هو واد يقع في محمية ضانا للمحيط الحيوي. إنه مكان رائع للتجديف والتنزه والتخييم. قم بزيارة أطلال جرش الرومانية: جرش هي مدينة يونانية رومانية تقع شمال عمان. المدينة هي موطن لبعض الآثار المحفوظة جيدًا ، بما في ذلك ميدان سباق الخيل والمسرح والمعبد. الذهاب للمشي لمسافات طويلة في محمية غابات عجلون: محمية غابة عجلون هي مكان رائع للتنزه والتخييم ومراقبة الطيور. المحمية هي موطن لمجموعة متنوعة من الحياة النباتية والحيوانية المختلفة ، بما في ذلك النمر العربي المهدد بالانقراض. قم بزيارة خريطة مادبا الفسيفسائية: خريطة مادبا الفسيفسائية هي خريطة فسيفساء من القرن السادس للأراضي المقدسة. تقع الخريطة في كنيسة القديس جورج في مادبا ، وهي من أهم القطع الأثرية في الأردن. قضاء ليلة في مخيم بدوي: المخيم البدوي هو وسيلة رائعة لتجربة الثقافة التقليدية في الأردن. يمكنك النوم في خيمة وتناول الطعام البدوي التقليدي والتعرف على طريقة الحياة البدوية.



هذه مجرد أفكار قليلة للإقامة في الأردن. هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن رؤيتها والقيام بها في هذا البلد المذهل.

