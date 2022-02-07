الورود الحمراء، الشوكولاتة، البطاقات المرحة، الذهب، عشاء رومانسي، هذا هو عيد الحب، وهو عطلة رومانسية، يميل كل بلد إلى الاحتفال بشكل مختلف ، وبينما تسود التقاليد ، فإنها تختلف بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

عيد الحب هو ليس فقط حب رومانسي، إنه أيضًا يوم لإرسال هدايا عيد الحب إلى الأصدقاء والعائلة، نحن نحب هذه الفكرة لأنها تعني أنه يمكننا إرسال الامتنان لجميع أحبائنا، الرومانسيين أو غير ذلك، من منا لا يحب تقديم باقة من الزهور في عيد الحب.

7 أنواع من الورود المفضلة في عيد الحب

تعاطف روز

تعاطف روز هي زهور حمراء زاهية، وتحتوي الزهرة على أزهار حمراء كبيرة يمكن أن تزدهر بقطر 6 بوصات، وبالإضافة إلى ذلك فهي تتفتح في كل عام في شهر يونيو حتى الصيف، ولديها عصي طويلة ، مما يجعلها متسلقًا رائعًا يمكن أن يصل إلى 10 أقدام. زهرة تعاطف روز لها رائحة غنية وقوية وغالبًا ما تستخدم في صناعة العطور وتحتوي على شوكة لذا فهي ليست خيارًا جيدًا لترتيب الزهور المقطوفة. إنه عرضة للأمراض والآفات ، وبالتالي يتطلب صيانة ورعاية عالية.

حب الذاكرة

حب الذاكرة هي وردة شاي هجينة تم تربيتها بواسطة كوردس في عام 1981. وهي سليل ورود الكوكب الأحمر، حب الذاكرة غنية باللون الأحمر وتأتي مع أوراق الشجر الخضراء اللامعة، ومن سلبيات حب الذاكرة أنها معرضة تمامًا للصقيع الشديد لذا لا يمكنها النمو في المناطق المناخية القاسية وهي مقاومة للأمراض وتزهر طوال الموسم.

دارسي روز

دارسي روز هي وردة نالت استحسانا كبيرا ويعتقد أنها واحدة من أفضل الورود وأكثرها صحة التي تم تربيتها حتى الآن. تفتح الوردة الحمراء الجميلة لتكشف عن جميع البتلات المخبأة داخل البرعم. يستمر في الانفتاح حتى تظهر مجموعة جميلة من الأسدية الذهبية في قلب الوردة. عندما تكون صغيرة ، تشكل البتلات الخارجية حلقة مثالية حول كوب داخلي لتشكيل وردة مثالية. Darcey Rose هو ألمع لون أحمر في مهده ويفتح على لون أحمر التوت ثم يطور نغمة أرجوانية غنية مع تقدم العمر. الزهرة لها رائحة الفواكه الخفيفة. هذه الزهرة هي الخيار الأفضل لحفلات الزفاف واحتفالات الذكرى السنوية وعيد الحب.

روز كرايسلر الامبراطوري

روز كرايسلر الامبراطوري تعتبر من أكثر الورود ملكي وروعة المظهر، ومن مميزاتها أن لها براعم حمراء فاتحة كبيرة تنفتح على زهرة جميلة عميقة ومخملية، روز كرايسلر الامبراطوري لها ساق كثيفة وشوكة أقل بأوراق خضراء داكنة، ومن المؤكد أن روز كرايسلر الامبراطوري ستجذب قلب المتفرج، وهذا الشاي الأخضر الداكن المهجن له رائحة قوية لطيفة، وتزهر الزهرة من أواخر الربيع إلى الخريف. هذه الزهرة طويلة الجذعية تدوم طويلاً وتنتج أزهارًا ممتازة.

الأدرينالين

وردة الأدرينالين هي وردة حمراء مخملية رائعة على جذع شوكة طويل وأوراق شجر خضراء عميقة. تحافظ الزهرة على شكلها الرائع وهي تفتح ببطء. هذه الوردة يمكن أن تجعل أي زينة وباقة زهور تبدو جميلة.

روز أماليا

روز أماليا هي وردة ألبا قصيرة النمو من أزهار الورد الأحمر التي تنتج وردة حمراء داكنة مزدوجة. يفتح البرعم على زهرة كلاسيكية على شكل كوب. الزهرة لها سداة ذهبية في مجموعات صغيرة. أوراق الشجر خضراء رمادية اللون مع أوراق خضراء داكنة متوسطة. الزهرة لها رائحة رائعة وهي عطرة جدا. النبتة معرضة تمامًا للعديد من الأمراض والآفات لذا يجب العناية بها جيدًا. ستبدو الزهرة رائعة على باقة الزفاف ، والطاولة المركزية وتنسيق الزهور.

الوردة الحمراء الأبدية

الوردة الحمراء الأبدية هي وردة حمراء جريئة رائعة تم تصميمها بشكل رائع على شكل الوردة الكلاسيكية. تحتوي على أوراق الشجر الخضراء المورقة التي تبرز بشكل جميل بتلات حمراء من الطوب. تزهر هذه الزهرة كل عام من الصيف إلى الربيع. رائحته حلوة للغاية ، تمامًا مثل الورود الحمراء العادية، ومن المؤكد أن الزهرة ستجذب انتباه المتفرجين. سيبدو رائعًا بالنسبة للباقات الممزوجة بالورود البيضاء والوردية وزينة زهور الزفاف

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