7 إشارات تكشف خيانته لك..يحاول إظهارك كزوجة سيئة!

تعتبر الخيانة الزوجية من أسوأ الخطوات التي يتخذها المرء لإنهاء حياته العاطفية أو العائلية، باعتبار الثقة اللبنة الأساسية في أي علاقة زوجية.

ونقلاً عن "موقع حلوة" نقدم مجموعة من العلامات والإشارات التي بإمكانها مساعدتك في معرفة إذا كان زوجك يخونك أم لا، فما عليك سوى إمعان النظر:

1. يستعمل هاتفه أو يبقى متصلًا بالإنترنت أكثر من المعتاد

إذا بدأ بالإكثار من استخدام الهاتف بشكل مفاجئ، فهذا يعتبر مصر قلق كبير، خاصة إذا كان يحاول باستمرار إخفاء الأمر عنك؛ فهو يتحاشى أن يتحدث أمامك أو يتكتم في الإفصاح عن هوية من يهاتفهم، أو يغضب بشدة حينما تسألينه عمن يتكلم معهم أو نظرت إلى هاتفه.

وإذا شعرت أن انتباهه دائمًا ما يكون في مكان آخر، سواء كان موجهًا إلى هاتفه أو جهاز الكمبيوتر، فقد يكون على اتصال بشخص آخر عبر الإنترنت. وإذا تصرف بشكل دفاعي حيال ذلك، ولم يتطرق للتفاصيل، ويحاول إخفاء ذلك عنك، فهذه علامة على خيانته أو على وشك الخيانة.

2. يهتم بمظهره أكثر بكثير من المعتاد

إذا تجدد اهتمامه فجأة بمظهره رغم أنكما على علاقة جديدة، فهذا دليل على دخول فتاة أخرى في حياته، وخاصة أنه لم يعد يهتم في لفت انتباهك كما في بداية العلاقة.

وحينما تلاحظين أنه بدأ بارتياد صالة الرياضة ويحاول إنقاص وزنه رغم عدم اهتمامه بالتمارين الرياضية، أو اعتمد تسريحة شعر جديدة أكثر عصرية، أو بدأ بارتياد ملابس مختلفة عن نمطه المعتاد؛ فهو لا محاله مهتم بمحاولة جذب شخص آخر.

من جهة أخرى، قد يكون اهتمامه بنفسه علامة عن رغبته في الشعور بالرضا عن نفسه، لكن احتمالية الأمر ضئيلة.

3. أصبح فجأة مشغولًا جدًا في العمل

إذا اضطر فجأة إلى السفر خارج المدينة بشكل متكرر، أو كان يقضي الكثير من الليالي المتأخرة في المكتب، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق، إلّا في حالة حصوله على ترقية جديدة أو وظيفة مختلفة.

من الممكن أن يستخدم الرجل العمل كغطاء لكل ما يفعله بالخارج، لذا قد يكون عذر صعب التجادل معه.

4. يتجنب إظهر مشاعر الحب لك

الأمر لا دخل له بإقامة العلاقة الجنسية، بل يتعلق بظهار مشاعر الحب والحنان والعطف.

إذا كان الرجل يخونك لأنه في حالة حب مع شخص جديد، فقد يجعله ذلك يشعر وكأنه يخون حبه الجديد معك إذا كان حنونًا ومحبًا لكما معًا، خاصةً إذا كان رجلًا مخلصًا بطبيعته والخيانة شيء جديد عليه.

وحتى لو لم يكن في حالة حب مع الشخص الذي يخونه، فقد يشعر بعدم الارتياح في التصرف بشكل لطيق مع شريكة حياته لأنه يتعارض مع سلوك الخيانة؛ ما يولَّد في داخله مشاعر الذنب والسوء.

5. يتجنب ممارسة الجنس معك أو يريدها طوال الوقت

الجنس هو شكل من أشكال العلاقة الحميمة، لذلك إذا كان يتجنب ممارسة الجنس معك فقد يرتبط ذلكبالنقطة السابقة. ومع ذلك، قد يتجنب أيضًا ممارسة العلاقة لأنه مشبع جنسيًا ومكتفي في علاقته الأخرى.

بالمقابل، قد تزيد شهيته الجنسية لأن العلاقة الغرامية تؤدي إلى زيادة في هرمون التستوستيرون، أو ربما تكون طريقة للتعامل مع ذنبه.

المفتاح لمعرفة إذا ما كان يخونك هو أن شهيته الجنسية وسلوكه قد تغير، فربما ليس لديه الآن أي اهتمام بممارسة الجنس، أو ربما لديه الآن شهية شرهة له؛ لذلك احترسي من التغييرات في أنماطه الطبيعية.

6. فجأة يطالب بالخصوصية

كل شخص يحتاج إلى قدر معين من الخصوصية، ويمكن أن يختلف الأفراد حول مقدار ما يحتاجون إليه، فمنهم من لا يحبذ مشاركة كلمة سر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أو بريده الإلكتروني، أو معلومات شخصية، بالمقابل هناك الأشخاص المنفتحين.

لكن إذا اعتاد شريك حياتك إبقاء هاتفه مفتوحًا طوال الوقت وتركه على المنضدة عندما يغادر الغرفة، أو اعتاد على ترك حساباته مفتوحة، لكنه قرر فجأة إغلاق هاتفه وأخذه برفقته، أو تسجيل الخروج من حسابه قبل المغادرة، فهناك إشارة مقلقة على تصرفاته.

في النهاية، العلاقات تدور حول الانفتاح والمشاركة؛ فإذا شعرت أنه كان منفتحًا واجتماعيًا ودائمًا ما يشارك خصوصياته معك، لكن تصرفاته تغيَّرت فهذه علامة حمراء ضخمة.

7. يختار الشجار معك

إذا كان يبدو غاضبًا منك طوال الوقت ولا تعرفين السبب، فقد يكون ذلك لأنه يشعر بالسوء ويريد تحويلك إلى امرأة سيئة للتخفيف من ذنبه.

إذا لاحظت أنه بدأ يصبح أكثر انتقادًا لك وتزعجه تصرفاتك الصغيرة، فهو بذلك يحاول التركيز على صفات وأمور بإمكانها منحه الشعور أن خيانته مبررة.

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