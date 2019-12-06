7 تفسيرات لرؤية البحر في المنام

البحر من الظواهر الطبيعية التي نحبها ونعشقها في الحقيقة، لذلك إذا رأيناه في المنام أو الحلم تطمئن قلوبنا، ولكن ماذا يعبّر البحر في المنام؟ المفسرة «صوفيا زادة» تقول إن هناك 7 تفسيرات عن البحر في المنام:



* يدل البحر على الدنيا وأهوالها وأحداثها العديدة، فالأمواج في البحر تدل على ما يتعرض له الإنسان من أهوال في حياته، ولذلك فإن الصيد في البحر في منامك، قد يمكن تفسيره على الرزق، أما الغرق مثلاً فهو شرّ يحيط بك في الحقيقة.



* البحر يدل على الأموال والتجارة، فإذا تم غرق الرائي في هذا البحر، فهذا يعني الخسارة في التجارة والأموال، أو يصيبه غم وهمّ؛ بسبب تلك التجارة أو المال المكتسب، أما إذا نجا من الأمواج؛ فهذا يعني النجاة في الحقيقة.



* إذا كانت السباحة في البحر في فصل الشتاء، فهذا قد يكون نذير شر للرائي أنه سيتعرض لظلم من السلطان أو من شخص ذي قوة ونفوذ، أو قد يناله بعض الأمراض والظروف الصحية غير الطبيعية في الفترة المقبلة.

* إذا رأيت نفسك تقوم بالاغتسال في البحر؛ فهذا خير في المجمل، فهذا الاغتسال قد يدل الشفاء من الأمراض والأسقام، وهذا أيضاً يدل الغفران من الذنوب والخطايا، خاصة إذا كان هذا البحر هادئاً.



* من قام في المنام بالعوم فيه حتى يصل لبر أو شاطئ من الشواطئ؛ فهذا يعني أنه يقطع حياة مليئة بالخوف والهول، ولكنه في النهاية سينجح في حياته ويبتعد عن هذا الخوف في حياته بعد سنوات، أو بعدما يتخلص من المشكلات الحياتية التي يعاني منها.



* من رأى أن مياه البحر دخلت إلى داره، فهذا يعني أنه سيتعرض لفتنة، قد تكون من أصحاب السلطة والنفوذ في بلده، وقد يصيبه همّ وغمّ بسبب ذلك.



* من رأى نفسه أنه يغرق في مياه البحر ولكنه لم يمت في المنام، فهذا يعد خيراً كثيراً، فهذا يعني النجاة في النهاية، بل قد يصيبه أموال من السلطان، أو أصحاب النفوذ، وكأننا نقول سيغرق في النعيم والرزق الوفير.

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