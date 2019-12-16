7 خصائص للذكاء العاطفي تساعدك على تجاوز مصاعب العمل

نظرًا لضغوط العمل المختلفة أو مواعيد التسليم النهائية أو مشاكل الزملاء في المكتب أو حتى القضايا الشخصية ، يصبح التوتر في بعض الأحيان جزءًا لا مفر منه من حياتنا. ومع ذلك ، لا يسمح المحترفون الذين لديهم مستويات عالية من الذكاء العاطفي (EQ) لحالات الاختبار هذه بالتأثير سلباً على صحتهم العقلية أو البدنية وإنتاجيتهم. وفيما يلي سبع خصائص للأشخاص الأذكياء عاطفياً تجعلك اكثر تفوقا في عملك

الاستجابة وليس رد الفعل

هناك أوقات نقول فيها كل ما يتبادر إلى أذهاننا في نوبة من الغضب ونندم عليها في وقت لاحق ، أليس كذلك؟ حسنًا ، هذا لأننا ببساطة نرد على الموقف خلال ثوانٍ ولا نستجيب عليه. هذا هو المكان الذي يحصل فيه الأشخاص الأذكياء عاطفياً على اليد العليا في الحياة الشخصية والمهنية. إنهم يأخذون وقتهم في التهدئة والتفكير في الموقف واختيار الرد عليه بطريقة منطقية.

الكتابة

يلجأ العديد من المحترفين إلى الكتابة لتوجيه مشاعرهم السلبية ، وتحليل ما حدث كل يوم في حياتهم وكيف كان يمكن أن يستجيبوا بطريقة أفضل. الحفاظ على دفتر صغير يساعدهم على التعبير عن مشاعرهم الحقيقية بطريقة منطقية ليس فيها احكام مسبقة.

يفهمون ما الذي يحفزهم

لدينا جميعًا بعض الأشياء أو المواقف التي تشدنا أو تثيرنا وتُظهر ردنا السلبي. قد يكون الزميل الذي يجتاز تعليقات سيئة ، أو عضو الفريق الذي لا يفي أبدًا بالموعد النهائي ، أو المكتب الفوضوي ، أو الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق أو أي شيء آخر في العمل ، والموظف الذكي عاطفياً يدرك بالفعل مثل هذه المحفزات ويعرف كيفية التعامل معها.

يتشاركون ما يشعرون به

لا يخجل المحترفون ذوو الخبرة من مشاركة مشاعرهم مع الأشخاص الذين يثقون بهم. يأخذون وقتهم لتحليل الموقف ، والتواصل مع الآخرين للحصول على المشورة ، والبقاء متفتحين والأهم من ذلك ، الحفاظ على موقف إيجابي في معظم ظروف الاختبار.

وجهة نظر الشخص الثالث

محاولة عرض الموقف من منظور شخص ثالث يساعد على اتخاذ قرارات أفضل في بعض الأحيان. يتمتع الاشخاص الأذكياء عاطفياً بالقدرة على مراقبة سلوك الأشخاص من حولهم وفهم الثقافة ومشاهدة النزاعات مع الحفاظ على موقف محايد. يبتعدون عن المواقف لتقييم سلوكهم وأسباب وآثار ردودهم ويحاولون أن يكونوا في حذر قبل التوصل إلى أي استنتاج.

المرونة

لا أحد يصبح ذكيا عاطفيا بين عشية وضحاها ، في الواقع ، العمل على ذكائك العاطفي هو عملية لا تنتهي أبدا. وبالتالي ، من المهم الحفاظ على التعلم من أخطائك ، والعمل على صحتك العاطفية واستخدام عقبات الحياة التي تلقيها عليك كأداة للتركيز على نموك الشخصي.