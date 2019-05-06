7 طرق لتشجيع طفلك على صيام شهر رمضان

ينتظر الأطفال شهر رمضان أكثر من الكبار، فهم لا يلعبون بالفوانيس ويذهبون للصلاة مع آبائهم فحسب، بل ويقلدونهم في صيام النهار أيضًا، ولذا إذا كانت هذه المرة الأولى التي يصوم فيها طفلك فعليك اتباع هذه النصائح:

1- مناقشة طفلك وتشجيعه على الصيام

عليك التحدث مع طفلك وتعريفه بأهمية الصيام، ولماذا دعانا الله سبحانه وتعالي لصيام هذا الشهر، فهذا سيكون أكبر حافز له لإتمام صيامه.

2- تدريج الصيام

لا تجعلي طفلك يصوم ساعات النهار كاملة في أول مرة يصوم بها، فعليك تدريج الأمر له، كأن يصوم في البداية إلى وقت الظهيرة، ثم العصر، وذلك حتى يتمكن من الصيام إلى أذان المغرب دون تعب.

3- مراقبة طفلك خلال ساعات الصيام

لا يستطيع الأطفال تحمل الصيام لساعات طويلة كالكبار، ولذا عليك مراقبة طفلك وإجباره على الإفطار إذا لاحظتي أنه متعب وغير قادر على إكمال صيام اليوم.

4- إياك وتجاهل السحور

قومي بإيقاظ طفلك قبل آذان الفجر، واجعليه يتناول سحوره ببطء ثم يذهب للصلاة وقراءة القرآن قبل العدة للنوم من جديد.

5- احرصي أن تكون تلك الأطعمة على مائدة سحور طفلك

تعد الخضروات والزبادي والحليب من أكثر الأشياء التي تساعد على مواجهة العطش، لذا عليك تقديمها لطفلك في سحوره لتساعده على التغلب على العطش في اليوم التالي.

6- ادفعيه لممارسة بعض الأنشطة اليومية

عليك تشجيع طفلك على أداء بعض الأنشطة اليومية فذلك يساعده على نسيان مشقة الصيام، ويتغلب على الملل الذي يشعر به خلال النهار، وعليك أيضا السماح له بأخذ قيلولة.

7- عليك مكافأته

قومي بمكافأة طفلك في كل يوم يكمل به صيامه، بتحفيزه بالكلمات حتى تقديم هدية بسيطة له، واتركي الهدية الكبيرة لتقديمها له عند إتمام صيام الشهر.