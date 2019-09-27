7 طرق لعلاج تكسّر الأظافر

تتعرض الأظافر في الكثير من المواقف إلى التكسر والأسباب عديدة، منها الاستخدام المفرط للماء من دون ارتداء القفاز المطاطي، وكثرة استخدام الطلاء من دون منح الأظافر فرصة الاستراحة من الطلاء، وأيضًا إهمال ترطيب الأظافر وعدم تغذيتها بالزيوت الطبيعية، إضافة إلى الأكل غير الصحي، واسخدامها كأداة فتح وغلق للأواني، ما يجعلها عرضة للتكسر، وفي ما يلي تتعرفين إلى أهم العلاجات التي تمنع تكسّر أظافركِ وتحافظ عليها جميلة ومثالية بأبهى صورة.

علاج تكسر الأظافر



1 يبدأ العلاج بالغذاء المتوازن والغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية لتقوية الأظافر ومنع تكسرها وهشاشتها.

احرصي على تناول فيتامين البيوتين الذي يقوي الأظافر ويمنع تكسرها.

2 تجنّبي تعريض الأظافر واليدين بشكل مفرط للماء وأدوات التنظيف الكيميائية والمضرة، واحرصي في كل مرة على ارتداء القفازات وغسل اليدين بعدها، وترطيبهما بالكريمات الغنية والزيوت الطبيعية.

3 احرصي على تقديم جلسات علاج خاصة بالأظافر، مثل نقعها في إناء به القليل من الماء الدافىء والليمون لتقويتها، ثم مسحها وترطيبها وارتداء القفازات القطنية لحبس الرطوبة، وذلك قبل النوم، ما يجعلكِ تنعمين في الصباح التالي بأظافر جميلة وناعمة وقوية بعيدًا عن المواقف المخيبة.

4 احرصي أيضًا على قص أظافركِ بشكل مستمر، ومنحها شكلًا متجانسًا، على أن تكون كلها متساوية الطول لمظهر أظافر أنيق.

5 إذا كنتِ تدمنين على طلاء الأظافر، فلا بد أن تمنحي أظافركِ استراحة بعيدًا عن كل أنواع الطلاء، كي تستعيد صحتها بالكامل بخاصة إذا كنتِ تعتمدين أنواع الأظافر اللاصقة مثل أظافر الجل والاكستنشن.

6 عند قص الأظافر لا بدّ من بردها وصقلها بأدوات مناسبة، ولا بد من التأني وأخذ الوقت الكافي لإتمام هذه المهمة على أحسن وجه، كي لا تعرضي اظافركِ للتقصف والتكسر، أو اتركي المهمة للاختصاصيين في صالونات العناية بالأظافر.

7 اما إذا كنتِ تشعرين بأنكِ تعانين تكسر الأظافر بالرغم من اتّباعك لكل هذه العلاجات، فلا بد من الاستشارة الطبية، بخاصة إذا كان ذلك مرفقًا بسقوط الشعر أو الإرهاق أو متاعب نفسية واضحة عليكِ.

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