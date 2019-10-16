7 طرق للتخلّص من كهرباء الملابس 

تتولّد الشحنات الكهربائية عادة على الملابس وتتسبّب بفرقعة مؤلمة بعض الشيء لمن يلامسها نتيجة لاحتكاك قطعة الملابس مع بعضها البعض أو احتكاكها بأيّ سطح يحتوي على شحنات كهربائية متنافرة.

وكما تتسبّب هذه الكهرباء بالتصاقها بالجلد عند احتكاكها معه الأمر الذي يتسبّب بكثير من الإحراج للفتيات والسيدات عند ارتداء التنانير والفساتين بموديلاتها المختلفة، والتصاقها بالجلد على الرغم من المحاولات الفاشلة في فصلها عن الجلد.

وفي هذا المقال نقدم لكم طرق التخلّص من كهرباء الملابس:

1- فصل الملابس عند تعليقها

من الممكن الحدّ من تكوّن الشحنات الكهربائية على الملابس عند ملامستها لبعضها البعض، عن طريق فصل الملابس المعرضة للشحنات الكهربائية عند تعليقها في الخزانة، بتعليق قطعة ملابس غير مولدة للشحنات الكهربائية بينها أو بنطلون جينز.

2- العلاقات المعدنية

تعليق كافة الملابس بالعلاقات المعدنية، حيث تساعد العلاقات المعدنية في تفريغ الشحنات الكهربائية عن الملابس فور حدوثها، ومنع حدوث فرقعة عند ارتدائها أو الاحتكاك بها.

3- الرذاذ المثبت للشعر

يعمل الرذاذ المثبت كسطح عازل، يعزل القماش عن الهواء والبيئة المحيطة به، مانعاً تكون الشحنات الكهربائية على قطعة الملابس، من خلال رش كمية بسيطة من الرذاذ المثبت للشعر على أماكن حدوث الكهرباء المختلفة في قطعة الملابس، وتركه حتّى يجفّ، مع مراعاة تجنّب الرش المباشر للرذاذ على الملابس، وإبعاد فتحة الرذاذ عن قطعة الملابس 50 سم لمنع ترك أي بقع عليها.

4- ترطيب الجسم

كثيراً ما تتولد الشحنات الكهربائية على بعض أنواع الملابس نتيجةً لاحتكاكها المباشر مع الجلد، يمكن منع تولد هذه الشحنات من خلال دهن الجلد بالكريم المرطب، الذي سيعمل كطبقة عازلة على الجسم مانعةً تشكل الشحنات الكهربائية عند ملامسة الملابس للجلد.

5- الخل الأبيض

يستخدم الكثيرون الخلّ الأبيض في منع تشكل الشحنات الكهربائية على الملابس، من خلال إضافة فنجان خل أبيض إلى الغسيل خلال لفة الشطف، وتركه ليختلط مع قطع الملابس المختلفة.

6- بيكربونات الصوديوم

تضاف حفنة من بايكربونات الصوديوم إلى مسحوق الغسيل، وتخلط معه جيداً قبل وضعه بالغسالة، تساعد بايكربونات الصوديوم في منع تشكّل الشحنات المتنافرة التي تسبب كهرباء الملابس واللسعة الكهربائية المرافقة لها.

7- دبوس الأمان المعدني

يعلّق دبوس الأمان المعدني على زاوية داخلية من قطعة الملابس، بحيث يصعب ملاحظته من قبل الآخرين، يعمل الدبوس المعدني على تفريغ الشحنات الكهربائية المختلفة المتولدة على الملابس، يمكن استبدال دبوس الأمان ببروش معدني وتعليقه على الملابس بشكل واضح كقطعة زينة، فبالإضافة إلى جمال مظهره سيساعد في تفريغ الشحنات الكهربائية.

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