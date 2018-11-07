7 طرق لمكافحة كآبة الشتاء الموسمية

التعايش مع اللحظة الحالية أمر رائع يساعد في تجنب مشاعر الحزن والوحدة

السماء ملبدة بالغيوم، أشعة الشمس الذهبية تحاول التسلل من اي ثقب ولكن الطقس البارد واللون الرمادي هو السائد. فصل الشتاء قد يكون مفيدا للطبيعة ولنا ولكنه أيضا يمكن أن يؤثر على مزاجنا ويجعلنا اقل سعادة.

وينصح الاطباء الاشخاص الذين يشعرون بالخمول والكسل والكآبة في فصل الشتاء باستشارة طبيب مختص حتى لا يتفاقم الامر للاصابة بالكآبة الموسمية.

نقدم لكم 7 طرق للتخلص من الشعور بالكآبة في فصل الشتاء:

1. التأمل

التعايش مع اللحظة الحالية أمر رائع يساعد في تجنب مشاعر الحزن والوحدة. وفقا لدراسة نشرت في ارشيف الصحة النفسية، تبين بأن الاشخاص الذين يعانون من الكآبة ويتناولون علاجا للسيطرة عليها وجدوا بأن العلاج السلوكي كان مناسبا لمنع الاصابة بنفس الاعراض. لذا حاول الخروج من الكآبة عن طريق تغير سلوكك وروتينك اليومي.

2. تعلم القيام بالاعمال الهامة أولا

وفقا لعادات زن، نظرية صينية تعتمد على طاقة الجسد، تبين بأن انجاز المهام الهامة أولا يساعد في الشعور بالتحسن والتخلص من الشعور السلبي. تعلم القيام بالمهام الضرورية والاساسية أولا لتتخلص من القلق الذي يسبب الكآبة.

3. ادعم التفاؤل

أنت تعكس نظرتك الى الدنيا، واذا كنت دائما تعتبر نصف الكأي فارغا فأنت انسان سلبي. جرب التفكير الايجابي، واذا احتجت لمساعدة استشر الطبيب المختص. التفكير بايجابية سلوك يمكن تعلمه بالتدريج وستشعر بالتحسن فور اتقانه.

4. عزز علاقاتك الاجتماعية

حتى لو كنت تشعر بالراحة لوحدك، لا تبعد نفسك كثيرا عن الاصدقاء والاهل. العزلة تولد الكآبة والشعور بعدم القيمة والاهمية. قاوم الرغبة بالابتعاد عن الناس واقبل الدعوات وستشعر بالتحسن.

5. طور استراتيجيات للتعاون

سواء كنت تحب الرياضة أو الرسم أو القراءة، حاول الانضمام الى مجموعات وتعاون مع الآخرين للقيام بنشاطات مشتركة لتفريغ الطاقة السلبية والحصول على طاقة ايجابية فعالة.

6. العلاج بالضوء

اجلس في الخارج عندما يتحسن الطقس وتظهر الشمس لتجنب الاصابة بالكآبه الموسمية. يمكن ان تتراكم الاعراض من موسم الخريف وتبدأ بالظهور في فصل الشتاء، او يمكنك الاستعانة بالعلاج بالضوء في عيادة طبيب مختص.

7. فيتامينات ب المركبه

يمكن ان يسبب فصل الشتاء والخريف القلق والكآبه ولكن افضل طريقه لمقاومتها هي بتناول الفيتامينات. نقص فيتامينات ب المركبة يمكن أن يؤدي الى القلق، التوتر، العصبية والشعور بالارهاق. حاول اخذ فيتامينات ب خلال فصل الشتاء للحصول على دعم قوي يحارب مشاعر الكآبة.