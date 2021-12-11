7 طرق مذهلة للتخلص من انتفاخ البطن

في وقت أو آخر، ربما شعرت بالانتفاخ، وهو الإحساس غير المريح بحبس الغاز أو زيادة الضغط في أمعائك، وقد يكون هذا العرض الهضمي مصحوبًا أيضًا بتضخم في الخصر يسمى انتفاخ البطن.

وفي الواقع، انتفاخ البطن شائع جدًا، ويحدث لـ 16-31٪ من عامة السكان، ولحسن الحظ، إن هذه الحالة بشكل عام مشكلة قصيرة المدى يتم حلها من تلقاء نفسها، وربما تحدث بسبب وجبة كبيرة أو طعام منتج للغاز.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض الناس، يعتبر انتفاخ البطن مشكلة مزمنة تسبب أعراضًا متوسطة إلى شديدة وتؤثر سلبًا على نوعية الحياة، وفيما يلي 7 طرق مدعومة بالعلم يمكنك من خلالها تقليل الانتفاخ أو القضاء عليه.

طرق للتخلص من انتفاخ البطن

حدد سبب انتفاخ البطن

يشعر الكثير من الناس أن الانتفاخ ناتج عن زيادة الغاز في أمعائهم، حيث يتم إدخال غازات مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والميثان في أمعائك عن طريق ابتلاع الهواء وتخمير الأطعمة في الأمعاء الغليظة.

وفي الحقيقة، يمكن أن تؤدي زيادة الغاز في القناة الهضمية إلى زيادة التوتر والانتفاخ، وقد يرجع ذلك إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات يتم تخميرها في القولون، مثل الألياف وكحول السكر، وعدم تحمل الطعام، مثل اللاكتوز أو عدم تحمل الفركتوز، ابتلاع الهواء الزائد، زيادة السوائل في أمعائك، والإمساك.

وفي ظروف نادرة، قد يكون الانتفاخ أحد أعراض المشاكل الطبية مثل العدوى أو متلازمات سوء الامتصاص أو انسداد الأمعاء أو أمراض الكبد أو السرطان، لذا إذا كان لديك انتفاخ مزمن لم يتم حله، فمن المهم طلب المشورة الطبية لعلاج السبب الأساسي.

الحد من الأطعمة التي تؤدي إلى انتفاخ البطن

يعاني الكثير من الناس من انتفاخ البطن بعد تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من المركبات غير القابلة للهضم، وتشمل هذه المركبات الألياف غير القابلة للذوبان، وكحول السكر، والسكريات الرافينوز والفركتوز.

وعندما تأكل الأطعمة التي تحتوي على هذه المركبات، ينتهي الأمر بالألياف والسكريات غير المهضومة في الأمعاء الغليظة حيث تخمرها البكتيريا، مما يؤدي إلى زيادة الغاز، وتشمل الأطعمة المحددة التي قد تسبب الانتفاخ الخضار مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، الفاكه مثل البرقوق والتفاح والكمثرى والخوخ، الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان ونخالة القمح، البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء، كحول السكر والمحليات الصناعية مثل تلك الموجودة في العلكة الخالية من السكر، والمشروبات مثل الصودا والمشروبات الغازية الأخرى.

تحقق من عدم تحمل اللاكتوز

اللاكتوز هو سكر موجود في الحليب، حيث يحتاج جسمك إلى إنزيم يسمى اللاكتاز لتحطيم اللاكتوز، ومع ذلك، لا ينتج معظم الناس ما يكفي من هذا الإنزيم لتحطيم اللاكتوز بمجرد بلوغهم سن الرشد، وتسمى الحالة الناتجة عدم تحمل اللاكتوز.

وفي الواقع، تتسبب هذه الحالة في مرور اللاكتوز عبر أمعائك، وسحب المزيد من الماء حتى يصل إلى القولون، حيث يتم تخميره بواسطة البكتيريا ويطلق الغاز، وقد يؤدي هذا إلى أعراض مثل الانتفاخ وآلام المعدة وزيادة انتفاخ البطن والتجشؤ.

دعم عادات الأمعاء المنتظمة للتخفيف من الإمساك

يؤثر الإمساك على حوالي 14٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، مما يسبب أعراضًا مثل حركات الأمعاء غير المتكررة، والإجهاد المفرط، والبراز الصلب، والانتفاخ، وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ لأن المكونات غير القابلة للهضم من الطعام تقضي وقتًا أطول في القولون وبالتالي تخضع لمزيد من التخمير بواسطة البكتيريا، وفي كثير من الأحيان، يمكنك تحسين أعراض الإمساك بحلول بسيطة مثل زيادة تناول الألياف، وشرب السوائل الكافية، وممارسة الرياضة بانتظام.

جرب مكملات البروبيوتيك

البروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة، مثل البكتيريا، توفر فوائد صحية عند استهلاكها، ويمكن استهلاكها كمستحضرات خاصة أو في شكل حبوب، ولكنها توجد أيضًا بشكل طبيعي في بعض الأطعمة مثل الزبادي ومخلل الملفوف والكيمتشي والكومبوتشا والميسو والتيمبيه.

وتشير بعض الدراسات إلى أن البروبيوتيك قد يساعد في أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ عن طريق زيادة عدد وأنواع البكتيريا في أمعائك، في المقابل، قد يقلل هذا من الالتهاب وإدراكك للتوتر والغازات في أمعائك.

تناول كميات أصغر، وابتعد عن الأطعمة المالحة والدهنية

قد يساهم تناول كميات كبيرة من الطعام في الانتفاخ بطريقتين، أولاً، قد تمتد أجزاء كبيرة من معدتك وتؤدي إلى تجمع الغازات والمواد الصلبة على طول أمعائك، مما يسبب الشعور بالامتلاء والانتفاخ، ثانيًا، إذا كانت الأطعمة تحتوي على كربوهيدرات غير قابلة للهضم أو سيئة الهضم، فكلما كان ذلك في القولون، زادت الغازات التي سينتجها جسمك.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن الحصول على كمية عالية من الملح تساهم في احتباس الماء في الأمعاء والشعور بالانتفاخ، وأخيرًا، قد تحتفظ كميات كبيرة من الدهون في أمعائك بالغاز وتزيد من الإحساس بالانتفاخ، وقد يكون هذا هو السبب في أن الناس غالبًا ما يبلغون عن شعورهم بالانتفاخ بعد الوجبات الدهنية.

تجنب ابتلاع الكثير من الهواء

يعد ابتلاع كميات زائدة من الهواء، المعروف باسم "aerophagia"، سببًا محتملاً للانتفاخ، لا سيما عند الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأمعاء مثل القولون العصبي، ومع ذلك، من المرجح أن يسبب ابتلاع الهواء الزائد التجشؤ بدلاً من الانتفاخ، حيث يتم تطهير الغاز المبتلع أو امتصاصه بسرعة، ومع ذلك، يمكنك الحد من كمية الهواء الزائد في أمعائك عن طريق تجنب تناول الطعام بسرعة كبيرة، مضغ العلكة، وشرب المشروبات الغازية.

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