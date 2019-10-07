7 فوائد لتناول الكاجو يومياً.. منها فقدان الوزن!

بالإضافة إلى طعمه اللذيذ فإن تناول الكاجو له العديد من الفوائد الغذائية، حيث يعد من أشهر أنواع المكسرات اللذيذة والتي تشتهر بها بشكل خاص منطقة بحر الكاريبي، والبرازيل.

وينمو الكاجو على شجرة استوائية متوسطة الحجم ودائمة الخضرة، كما أنه يعتبر مصدراً للدهون الأحادية الصحية غير المشبعة، مما يجعله ذا فوائد عديدة تعود على الجسم، فهو مصدر غني للطاقة والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة القوية.

وعرض موقع "برايت سايت" مظاهر التغيير الشامل التي ستظهر على جسم من يواظب على تناول 4 حبات كاجو يومياً، وهي:

1- البشرة

تصبح البشرة أكثر نضارة عند تناول الكاجو لأنه يحتوي على النحاس ومضادات الأكسدة، كما أن الكولاجين يحد من علامات التجاعيد المبكرة.

2- المناعة

الكاجو ينشط جهاز المناعة لأنه مصدر كبير للزنك كما أنه يساعد على إنتاج الإنزيمات المضادة للأكسدة. العظام تناول كمية قليلة من الكاجو يومياً ولو 4 حبات تمد الجسم بـ30٪ من القيمة اليومية للنحاس الذي يساعد على تقوية العظام والنسيج الضام، و20٪ من الماغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3- الكاجو غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين.

وهي مهمة في الحفاظ على صحة العينين والحفاظ على البصر، كما يحمي الزياكسانثين شبكيه العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

4- الصداع النصفي

تناول الكاجو بانتظام يضمن كمية كافية من المغنيسيوم، وبالتالي تخفيف الصداع النصفي لأن نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع ضغط الدم والصداع المتكرر، وآلام في أجزاء مختلفة من الجسم. تسوس الأسنان يقضي الكاجو على تسوس الأسنان وحب الشباب لأن به واحداً من أكثر المركبات المذهلة في هذا الصدد وهي الأحماض الأمينية القادرة على قتل البكتيريا المسببة لتلك المشكلات.

5- الكسل

يكافح الكاجو الشعور بالخمول والكسل لأنه يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات؛ من بينها فيتامينات E ، K ، B6، ومعادن النحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم، فإنه يلعب دوراً مهماً في مساعدة جسمك بالقيام بعملية الحرق والتمثيل الغذائي، وبالتالي يمدك بالطاقة اللازمة.

6- الوزن الزائد

بعكس ما يعتقده معظم الناس فإن تناول المكسرات يومياً لا يؤدي إلى زيادة الوزن، فالكاجو بشكل خاص يحتوي على الدهون لكنها دهون صحية، حيث إن تناول 4 حبّات من الكاجو بشكل منتظم يساعد على فقدان الوزن وحماية الجسم من السمنة المفرطة.

7- الشعر

يزيد تناول الكاجو بانتظام من لمعان الشعر وقوته إذ إن النحاس الموجود في الكاجو يضفي لمعانا وقوة للشعر ويجعل ملمسه ناعما، كما أنه يحافظ على لون الشعر لأنه يحفز إنتاج صبغته.

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