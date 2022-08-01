7 مؤشرات خطر يجب ملاحظتها في اللقاء الأول الوصول متأخرًا ، والتحدث مع الكثير من الطعام في فمه والإفراط في الحديث عن ماضيه - يمكن اعتبار كل ذلك كابوسًا في اللقاء الأول لدينا جميعًا. يمكن أن يكشف أول لقاء مع شريك حياتك المستقبلي، الكثير عن مواقفهم وسلوكياتهم. بينما قد تمنحك المحادثات عبر الهاتف أو عبر الرسائل النصية فكرة جيدة عن الشخص ، إلا أنه الاجتماع الفعلي معه يقدم فرصة لقراءة لغة جسده شخصيًا والتحدث بإسهاب.

ومع ذلك ، هناك علامات سطحية معينة يمكنك اكتشافها في اللقاء الأول والتي من المحتمل أن تجعلك تعيد النظر استمرارية العلاقة. دعونا نلقي نظرة عليها.

7 مؤشرات خطر يجب ملاحظتها في اللقاء الأول

التأخر دون أي اعتذار أو تنبيه

الدقة في المواعيد أمر مثير. بعد قولي هذا ، من الممكن أن يتأخر المرء بضع دقائق بسبب حركة المرور أو عدم توفر أماكن وقوف السيارات. ما هو غير مقبول هو الظهور متأخرًا بدون أي تفسير واعتذار. عدم احترام وقت شخص آخر هو علامة حمراء.

7 مؤشرات خطر يجب ملاحظتها في اللقاء الأول

عدم احترام الموظفين

من اللباقة احترام أي موظف أو عامل أو شخص يقدم خدمة عامة ما. إذا كان شريكك المستقبلي لا يتعامل بلباقة مع المضيفين في أحد المطاعم ، فمن المحتمل أن يكون لديه ميل للتعامل بقلة ذوق مع أي شخص أخر. لتتأكدي من سلوكه راقبيه اثناء قيادة السيارة، إذا كان يظهر سلوكًا غاضبًا ومسيئًا تجاه السائقين الآخرين على الطريق ، فننصحك بالهروب منه مبكراً!

7 مؤشرات خطر يجب ملاحظتها في اللقاء الأول

يتحدث عن نفسه ويتفاخر

هل يتحدث عن نفسه كثيراَ؟ ألا يطرح أسئلة ويمنحك فرصة للتحدث؟ يمكن أن يكون هذا مؤشر خطر أخر. ما يمثل أيضًا علامة حمراء هو طرح الكثير من الأسئلة ، فأنت لا تريدين أن تشعري وكأنك تجرين مقابلة. معرفة متى يتوقف المرء عن الحديث عن نفسه وتمرير الميكروفون هو علم أخضر. الموعد الأول استكشافي تمامًا ومن المهم أن يحصل كلا الشخصين على فرصة متساوية للتحدث والاستماع بصدق. إذا كان كل ما لديه في شخصيته هو سيارته الفاخرة أو حفلات عطلة نهاية الأسبوع ، فننصحك بانهاء المهمة!

7 مؤشرات خطر يجب ملاحظتها في اللقاء الأول

الحديث عن العلاقات السابقة

إذا تحدث بشكل سلبي عن تجاربه السابقة ، فهذه علامة حمراء كبيرة. أنت تستحقين أن تواعدي شخصًا لا يلقي بأمتعته العاطفية عليك. إذا ظهر أنه سلبي واشتكى كثيرًا ، بشكل عام أيضًا ، فهذه ليست علامة على شخص ناضج عاطفيًا.

7 مؤشرات خطر يجب ملاحظتها في اللقاء الأول

يجعلك تشعرين بعدم الارتياح

إذا كان كل شيء يسير على ما يرام ، فمن المحتمل أنكما تريدان قضاء بعض الوقت معًا. إن مراعاة سلامة وراحة أي فتاة أمر جذاب للغاية ، في رأينا. ولكن اذا اقتراح السير في حي غير آمن ، وشجعك على كسر قوانين عائلية - ثق بنا لا تسمعي كلامه فهذا مؤشر خطر على انه غير صادق.

7 مؤشرات خطر يجب ملاحظتها في اللقاء الأول

مناقشة الجنس في اليوم الأول

على الرغم من أن هذا الموضوع سيأتي في النهاية ، ولكن لا ينبغي أن يكون ضمن محادثة الموعد الأول. إذا كان متحمساً بشأن هذا الموضوع أو ما هو أسوأ من ذلك ، يريد قضاء وقت حميم معك، فهذه ليست علامة جيدة خاصة إذا كنت تبحثين عن شريك مستقبلي تثقين به.

7 مؤشرات خطر يجب ملاحظتها في اللقاء الأول

مشغول بهاتفه باستمرار

بعض النظرات البسيطة على الهواتف جيدة ، ولكن إذا كان يمسك بهاتفه طوال الوقت وباستمرار ، ويتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ويخرج لاستقبال المكالمات ، فقد ترغبين في إعادة النظر في علاقتكما مرة أخرى.

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