7 من علامات الأظافر تخبرك عن حالتك الصحية

من المؤكد أنك سبق لك وأن نظرت إلى ظفر مكسور أو هش أو مبطن باللون الأسود وتساءلت لماذا يبدو بهذه الشكل ؟ حسنًا، في الحقيقة اتضح أن صحة الأظافر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمدى جودة عمل جسمك في مناطق أخرى.

وتوضح الدكتورة سارة نوريس، طبيبة العلاج الطبيعي في لوس أنجلوس: "بالنسبة لعامة السكان، غالبًا ما تكون صحة الأظافر مؤشرًا على سوء التغذية أو ضعف الهضم"، فالأظافر الهشة والضعيفة والمتقشرة هي أكثر المخاوف شيوعًا التي أراها في ممارستي وهذه الأعراض غالبًا ما تكون نتيجة لنظام غذائي سيئ أكثر من كونها ناتجة عن مرض جهازي".

وفي الواقع، تعتبر الأظافر الصحية ناعمة مع عدم تغير اللون، ولكن إذا كان هناك شيء خاطئ في الملمس واللون، فيمكن أن يساعد هذا في العثور على حل، بالإضافة إلى ذلك، سنخبرك بالأعراض التي قد تستدعي التحدث مع أخصائي رعاية صحية.

علامات الأظافر التي تخبرك عن حالتك الصحية

الاظافر الخشنة والهشة

تعتبر الأظافر الخشنة التي قد تتشقق بسهولة من أكثر مشاكل الأظافر شيوعًا، وعادةً ما تكون الأظافر الهشة، ناتجة عن الترطيب المتكرر وتجفيف أظافرك، لذلك يجب عليك استخدام القفازات عند تبليل يديك، مثل غسل الأطباق، وفي بعض الحالات، قد تكون الأظافر الهشة أيضًا علامة على قصور الغدة الدرقية أو نقص الحديد.

وطريق العلاج تكمن في تجربة وضع المستحضرات التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو اللانولين وارتداء القفازات أثناء غسل الأطباق أو القيام بمهام ثقيلة أخرى.

الأظافر الناعمة أو الضعيفة

تنكسر هذه الأظافر بسهولة أو تنحني بشكل متكرر، وقد تكون الأظافر اللينة ناتجة عن التعرض المفرط للرطوبة أو المواد الكيميائية، لذلك أعيدي النظر في المنظفات وسوائل التنظيف وعلاجات الأظافر ومزيل طلاء الأظافر التي تستخدمينها، إلى جانب أنه قد ترتبط الأظافر الضعيفة أيضًا بنقص فيتامينات ب أو الكالسيوم أو الحديد أو الأحماض الدهنية.

وطريقة الإصلاح هي تجنب وجود مواد كيميائية حول أظافرك، وحاولي بشكل طبيعي منح أظافرك فرصة للتعافي، حيث تنصح نوريس بعدم استخدام مكملات الحديد إلا إذا كنت تعلم أنك تعاني من نقص الحديد، وبدلاً من ذلك، ابدأ في تناول الفيتامينات المتعددة التي تشمل فيتامينات الكالسيوم و B.

الأظافر المقشرة

من المحتمل أن يكون هذا ناتجًا عن صدمة خارجية اللظفر نفسه من خلال استخدامه كأداة، أو الضغط على الظفر بقوة شديدة أو إزالة طلاء الأظافر بقوة، حيث يمكن أن تتقشر الأظافر أيضًا إذا قمت بنقع يديك لفترة طويلة في الماء.

ولمعرفة ما إذا كان ما يحدث سببًا داخليًا أم خارجيًا، إسأل نفسك هل تقشرت أظافر قدميك أيضًا ؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون سببًا داخليًا، مثل نقص الحديد، أما إذا لم يكن كذلك، فمن المحتمل أن يكون خارجيًا.

وطريقة الإصلاح هي إذا كنت تعتقد أنه داخلي، فحاول إضافة الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي، وإذا كان السبب خارجيًا، احتفظ بأظافرك مرطبة عن طريق وضع غسول بعد أي نشاط قد يجففها.

الأظافر الصفراء

الأظافر الصفراء شائعة نسبيًا، وعادة ما تحدث بسبب عاملين وهما، إما عدوى أو رد فعل من منتج كنت تستخدمينه، مثل طلاء الأظافر، وفي حالات نادرة، قد يكون اللون الأصفر علامة على مشكلة أكبر، بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية أو الصدفية أو مرض السكري.

وطريقة الإصلاح هي في أن تنمو أظافرك الجديدة صافية مرة أخرى، كما أن هناك العديد من العلاجات الطبيعية مثل زيت شجرة الشاي أو فيتامين هـ للمساعدة في معالجة العدوى، و قد تساعد الفيتامينات المتعددة أيضًا في ذلك.

خطوط سوداء على الأظافر

تسمى أيضًا النزيف المنشق، والخطوط السوداء التي يمكن أن تبدو بنية أو حمراء داكنة تبدو مثل الشظايا، ويمكن أن تظهر عدة مرات، والسبب الأكثر ترجيحًا هو صدمة في أظافرك، مثل إغلاق الباب على إصبعك عن طريق الخطأ، وفي حالات نادرة، يمكن أن تكون الخطوط علامة على مشكلة أساسية، بما في ذلك الصدفية أو التهاب أو سرطان الجلد الأظافري.

وطريقة الإصلاح هي يجب أن تختفي الخطوط بمرور الوقت مع نمو أظافرك إذا كانت بسبب إصابة، ولكن إذا لم تلاحظ أي تغيير خلال بضعة أسابيع، فتحدث مع أخصائي رعاية صحية، خاصة إذا لاحظت أي أعراض أخرى، مثل التهاب الجلد أو التعرق الليلي أو نزيف في الظفر.

البقع البيضاء على الأظافر

توضح نوريس: "البقع البيضاء المتناثرة على الأظافر، والتي تبدأ عادةً في الظهور في سن المدرسة المتوسطة، يمكن أن تشير إلى نقص الزنك أو رد فعل تحسسي أو عدوى فطرية أو إصابة في أظافرك".

وطريقة الإصلاح هي من خلال منح أظافرك استراحة من الطلاء أو المنتجات الأخرى وترك الظفر ينمو، وإذا بقيت البقع أو عادت للظهور، تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية.

عدم وجود نصف دوائر في قاعدة الأظافر

في معظم الأوقات، هذا لا يعني شيئًا، حيث يمكن أن تختفي نصف الدوائر تحت الجلد، وإذا بدا أنهم اختفوا، فقد يكون ذلك علامة على سوء التغذية أوالاكتئاب أو فقر الدم.

وطريقة الإصلاح عادة، هي أنه في الحقيقة عدم وجود نصف دوائر ليس شيئًا يدعو للقلق، لكنك سترغب في التحدث مع أخصائي رعاية صحية إذا بدأ يتحول إلى اللون الأحمر أو يختفي بعد أن يكون مرئيًا لبعض الوقت.

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