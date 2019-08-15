7 نصائح لتحقيق الشفاء الذاتي من كل مرض

اكتشف أطباء في علم النفس في جامعة أميركية أن جميع أمراض القلب خاصة الجلطات سببها نفسي كالحزن أو التوتر العصبي.

هذا ووجد علماء النفس أن المرض السرطاني قد يأتي بعد مرض نفسي لذا قاموا بعلاجه نفسيًا من خلال تجربة أجروها على مرضى مصابين بالسرطان بأن جعلوهم يشاركون في جلسات تأمل لمدة عشر دقائق كل يومين، فوجدوا بعد شهر أن ردود أفعال المرضى كانت مختلفة تماماً ولكن بعد سنة كاملة بدأت الخلايا السرطانية تتضاءل بشكل كبير.

ويختلف العلاج بالتأمل وطرق التأملّ من شخص لآخر، أما المبدأ الأساسي فواحد وهو الاسترخاء وإغلاق العينين، والتفكير بشيء تحبّه أو تقدسه، ومن الممكن أن يكون تفكيرك بالله أو الزوج أو أحد افراد العائلة، وهو ما يعرف بعلم الاستشفاء الذاتي.

وينصح الخبراء باستعمال النصائح السبع التالية لنتائجها المضمونة على صعيد الإرادة وتحفيز الشفاء الذاتي:

لا تؤمن مطلقاً بكلمة «لا» التي قد يعلنها الطبيب ليؤكد صعوبة العلاج أو استحالته. عليك البحث عن كل احتمالات العلاج والشفاء، وعن أشخاص لديهم المرض نفسه وتمكنوا من العلاج، مع الحرص على إيجاد علاقة بناءة مع الأطباء ليساعدوك في البحث عن علاج. عدم التردد في تغيير أسلوب حياتك. اعتبر المرض امتحاناً أو حافزاً قوياً للتغيير. الاستعداد لقبول التحدي مهما كانت النتائج. أعط جسمك الفرصة لكي يعالج نفسه، لذا لا تهمل جانب الراحة والحركة وتعزيز أسلوب الحياة الحي، فالجسم يعرف كيف يدافع عن نفسه. اقتنع بأن لديك قوة في العقل الباطن لتشفيك من المرض وتعطيك القوة من جديد وتعلمك كيف تستفيد من قوتك الداخلية.

ما هي الأعراض التي يشعر بها مريض السّرطان؟