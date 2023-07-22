البوابة – هل اقنعك أطفال بشراء أحدى الألعاب الافتراضية المشهورة مؤخراً؟ هل بدأت تشعر بأنها أصبحت أكثر من مجرد لعبة، وبأنها أصبحت إدمان؟ يعاني أغلب الأطفال حول العالم من مشكلة الإدمان على الألعاب الالكترونية وبشكل خاص البلاي ستيشن التي تأخذ وقتاً وجهداً. اليوم سنعلمكم كيفية وضع حدود للتحكم في إدمان الأطفال على الألعاب الافتراضية.

7 نصائح للتحكم في إدمان الأطفال على الألعاب الافتراضية

ضع حدودًا لوقت الشاشة: هذا هو أهم شيء يمكنك القيام به لمنع إدمان الألعاب الافتراضية. حدد مقدار الوقت المسموح به لطفلك أمام الشاشة كل يوم ، والتزم به. اختر الألعاب بحكمة: ليست كل الألعاب متساوية. بعض الألعاب تسبب الإدمان أكثر من غيرها. اختر الألعاب التعليمية أو التي تعزز التفاعل الاجتماعي. شجع الأنشطة الأخرى: تأكد من أن طفلك لديه أنشطة أخرى للقيام بها إلى جانب لعب ألعاب الفيديو. شجعهم على المشاركة في الرياضة أو الخروج أو قراءة الكتب. كن نموذجًا يحتذى به: إذا كنت تريد لطفلك أن يحد من وقته أمام الشاشة ، فعليك أن تفعل الشيء نفسه. كن قدوة حسنة من خلال الحد من وقت الشاشة الخاص بك. تحدث إلى طفلك: تحدث إلى طفلك عن مخاطر إدمان الألعاب. اشرح لهم سبب أهمية الحد من وقت الشاشة. استخدام أدوات الرقابة الأبوية: يحتوي بعض الالعاب على أدوات تحكم تسمح لك بتحديد مقدار الوقت الذي يمكن لطفلك أن يلعب فيه الألعاب ، بالإضافة إلى الألعاب التي يمكنه لعبها. اطلب المساعدة المتخصصة: إذا كنت قلقًا من أن طفلك قد يكون مدمنًا على الألعاب ، فاطلب المساعدة المهنية. يمكن للمعالج أن يساعد طفلك على فهم إدمانه وتطوير آليات التأقلم.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية:

تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم: عندما لا يحصل الأطفال على قسط كافٍ من النوم ، فمن المرجح أن يكونوا عصبيين ويجدون صعوبة في الانتباه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى رغبتهم في ممارسة ألعاب الفيديو للاسترخاء والهروب من مشاكلهم.

شجع طفلك على تناول الأطعمة الصحية: يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة غير الصحية إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى. هذا يمكن أن يجعل الأطفال يشعرون بالتعب والركود ، مما قد يجعلهم أكثر رغبة في ممارسة ألعاب الفيديو.

اجعل طفلك يشارك في أنشطة أخرى: شجع طفلك على المشاركة في الأنشطة التي يستمتع بها ، مثل الرياضة أو الموسيقى أو الفن. يمكن أن تساعدهم هذه الأنشطة على تطوير اهتمامات أخرى وتكوين صداقات ، مما قد يساعد في تقليل اعتمادهم على ألعاب الفيديو.

من المهم أن تتذكر أن إدمان الألعاب مشكلة حقيقية. ومع ذلك ، من المهم أيضًا أن تتذكر أنه ليس كل الأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو مدمنون. إذا كنت قلقًا بشأن عادات لعب طفلك ، فتحدث معهم واطلب المساعدة المهنية إذا لزم الأمر.

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