7 نصائح للتعامل مع حب الشباب في فصل الشتاء

يأتى فصل الشتاء مع الكثير من التغيرات أبرزها البشرة مع تغير الرطوبة والهواء خلال فصل الشتاء، فإنه يجعل الجلد أكثر جفافاً وقشورًا وحكة. لذلك، يجب أن نكون أكثر حرصًا على بشرتنا.

لكن البشرة المعرضة لحب الشباب تعانى من المزيد من البثور في فصل الشتاء. يصبح الجلد أكثر جفافا، حيث يعمل الجسم لإنتاج المزيد من الزيت لتوازن البشرة. لذلك، تشاركنا الدكتورة شيترا أناند، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Kosmoderma، بعض نصائح العناية بالبشرة للبشرة المعرضة لحب الشباب في فصل الشتاء:

ونقلاً عن "موقع حلوة" نقدم لكم نصائح للعناية بالبشرة لفصل الشتاء لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حب الشباب:

تقليل استخدام الماء الساخن

الماء الساخن يغري في الشتاء، ولكنه يجف الجلد بشدة. استخدم الماء الفاتر بدلاً من ذلك. تجنب الاستحمام لفترة طويلة في حوض الاستحمام. يمكنك إضافة الزيوت إلى ماء الاستحمام حتى الوجه لتجنب فقدان زيزت الجسم، مما يؤدى إلى جفاف البشرة.

تقليل استخدام المنظفات القوية أو الصابون

في الشتاء، قلل من استخدام المنظفات القوية أو الصابون. استخدم المنظفات اللطيفة المتوازنة الحموضة. في حالة استخدام منظفات حمض الساليسيليك، استخدامها لمدة يومين في الاسبوع بدلاً من الاستخدام اليومى.

تقليل المنتجات التي تحتوي على الكحول

في الشتاء، قللي من استخدام أي منتجات تحتوي على الكحول أو العطر. خلاف ذلك، سوف يتشقق الجلد ويزداد ظهور حب الشباب على الجلد.

الترطيب الصحيح

يعد الترطيب مكونًا مهمًا للعناية ببشرتك، خاصة خلال فصل الشتاء. يعمل المرطب كغشاء على سطح بشرتك. كما أنه يغلف الجلد ويحميه من الجفاف. تعمل المرطبات النشطة المزودة بشبكة الصوديوم المائية والسيراميد الصغير على إعادة صقل حاجز البشرة والحفاظ على مستوى رطوبتها.

تقليل التقشير

في معظم الأوقات بالنسبة لحب الشباب والبشرة الدهنية، يجب إجراء التقشير كل أسبوع أو على الأقل كل 15 يومًا. لكن خلال الشتاء، قللي من التقشير إلى مرة واحدة كل 3 أسابيع.

تناول مكملات الزنك ومضادات الأكسدة

حافظ على نظام غذائي صحي وتأكد من حصولك على كمية كافية من الزنك ومضادات الأكسدة. الزنك هو مضاد للالتهابات ويحمي البشرة من التشققات، كما أن مضادات الأكسدة تمنع تلف الجذور الحرة وتقلل من الندوب.

شرب الكثير من السوائل

الترطيب هو المفتاح لبشرة صحية خلال فصل الشتاء. تأكد من أنك تتناول ما لا يقل عن لتر ونصف إلى 2 لتر من الماء يوميًا. وقلل من استهلاكك للكحول.

اصنعيه بنفسك: قناع اليقطين بلبن الزبادي لبشرة نضرة

كيف تتخلصي من علامات الشيخوخة والتقدم بالعمر التي تظهر على يديك

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: