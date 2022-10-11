الاكتئاب هو مرض يصيب الجسم والنفس ويؤثر على طريقة التفكير والتصرف، ويؤدي إلى العكثيرمن المشكلات العاطفية والجسدية، حيث أنه يُعد أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم، وعادة لا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الاكتئاب الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد، إذ إن الاكتئاب يُسبب لهم شعورًا بانعدام أية رغبة في الحياة.

أما التوتر هو رد فعل الجسم لأي تغيير يتطلب تكيفاً أو إستجابة ويتفاعل الجسم مع هذه التغيرات باستجابات جسدية وعقلية وعاطفية، ويعتبر التوتر جزء طبيعي من الحياة لا بد منه وقد يكون ناتجاً عن عوامل بيئية أو جسمية أو فكرية.

7 هوايات مفيدة للتخلص من الاكتئاب والتوتر

1- حمل الأثقال " جسد قوي"

2- السباحة تساعد على النوم

3- الرسم والفن " تنمية الإبداع"

4- الكتابة "تساعد على التخلص من الأفكار السلبية"

5-التصوير "المغامرة والتفاصيل"

6-رياضة الأثقال "تنفيس الغضب"

7- الطبخ " غذاء الجسد هو غذاء الروح"

أعراض الاكتئاب

زيادة أو نقصان الوزن بدون قصد.

عصبية.

قلق وضجر.

فقدان الرغبة في ممارسة الفعاليات اليومية الاعتيادية.

الإحساس بالعصبية والكآبة.

الإحساس بانعدام الأمل.

إحساس بالتعب أو الوهن.

إحساس بقلة القيمة.

فقدان الرغبة في ممارسة الجنس.

أفكار انتحارية أو محاولات للانتحار.

مشكلات جسدية بدون تفسير، مثل: أوجاع الظهر أو الرأس.

نوبات من البكاء بدون أي سبب ظاهر.

اضطرابات في النوم.

صعوبات في التركيز.

صعوبات في اتخاذ القرارات.

حساسية مفرطة.

أعراض التوتر العصبي الجسدية

ألم في الصدر

ضيق النفس

سرعة دقات القلب

الإرهاق

اضطرابات النوم

الصداع

الدوار والرجفان

السمنة وزيادة الوزن نتيجة اضطراب الشهية.

طرق التخلص من التوتر العصبي

كتابة ما يزعجك في ورقة ثم حرقها.

من الناحية الروحية الصلاة والاستغفار يريح النفس.

شرب الماء بكثرة.

ممارسة الرياضة مثل رياضة الجري والمشي وتمارين التنفس

التفكير الإيجابي، فكر في نهاية اليوم بما أنجزته لا بما لم تنجزه.

الخروج في نزهة مع صديق قريب لك ويفهمك.

التعرض لأشعة الشمس.

حدد أهدافك اليومية أو الأسبوعية

التحدث إلى معالج نفسي أو طبيب نفسي للتعبير عما تشعر به والحصول على المشورة في التعامل مع الضغوطات.

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