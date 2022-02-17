8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها كل ليلة دون قصد ندخل إلى عالم الأحلام ونُجبر على أن نصبح الشخصية الرئيسية في سيناريو عجيب لم نختاره أبدًا. يتمتع عقل اللاواعي بإمكانية الوصول الكامل إلى ما ستشاهده أو من ستواجهه في عالم الأحلام الغريب وكأنك دمية لا حول لها ولا قوة.

قد يقول البعض أن الأحلام هي مجرد خيالنا الجامح ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع. في الواقع ، تم تسجيل العديد من الرموز المتشابهة في الأحلام منذ العصور المصرية القديمة.

8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها

1.أحلام الأسنان

أحد الأحلام الأكثر شيوعًا والمزعجة تدور عادةً حول خلع أو سقوط أو فقدان أو كسر الأسنان. هل تعلم أن أحلام الأسنان تعتبر فألًا سيئًا في كتب تفسير الاحلام المصرية القديمة.

الشيء المخيف في أحلام الأسنان هو حقيقة أنها كانت معروفة منذ آلاف السنين ولكن لا يزال لدى أحد أدنى فكرة عما تعنيه. يقول بعض الخبراء إن أحلام الأسنان ترتبط بالخسارة الشخصية أو القلق أو وفاة أحد أفراد الأسرة أو تغيير كبير في أسلوب الحياة.

حتى أن العديد من الناس أبلغوا بالفعل عن الحلم بفقدان أسنانهم وموت شخص قريب منهم في نفس الفترة. الآن قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة لكل شخص ، ولكن هناك علاقة غريبة بين الاثنين.

8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها

2. الحوادث

هل الحلم بحادث يعني أنك ستواجه حادث سيارة؟ من غير المحتمل. لكن الأحلام المتعلقة بالقيادة تحتوي عادة على عناصر نفسية مرتبطة بها ويبدو أنها ستظهر في المستقبل البعيد.

باختصار ، القيادة تجذب انتباهك إلى دافعك الشخصي أو المسار الذي أمامك حيث ستواجه مشاكل. من الواضح أنك فقدت السيطرة على بعض الجوانب في حياتك والتي ستخرجك عن المسار لفترة من الوقت. ومع ذلك ، فإن حوادث الطائرات تشبه السيارات ، لكن هذا يتعلق بالمصائب التي تحدث أثناء التحولات الكبرى أو التحولات في حياتك. قد يكون نتيجة لأفكار أو خطط أو علاقات تصل إلى حد الانهيار.

8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها

3.لدغة الأفعى

لا تعتبر كل الثعابين التي تظهر في حلمك فألًا سيئًا ، بل في الواقع تظهر أحيانًا كرموز للشفاء الداخلي أو إعادة البعث ... ولكن هذا ليس هو الحال عندما يعضك الثعبان أو يهاجمك في حلمك.

بمجرد أن تظهر هذه الزواحف ذات الدم البارد في أحلامك ، فإنها تصبح "تحذيرًا مسبقًا" مما يعني أنك قد تكون قريباً من شيء خطير للغاية. لسوء الحظ، غالبًا ما تأتي هذه الأحلام كحلم تحذيري يميل إلى التنبؤ بالاتصال بالعدو في المستقبل القريب.

بسبب طبيعتها الخادعة الغامضة ، قد ترتبط الثعابين التي تلدغ أيضًا بأحداث في المستقبل أو الصحة التي ستتعرض لنكسة. هل دخل السم إلى مجرى الدم؟ الضربة المجهولة لديها القدرة على مهاجمة جهازك العصبي المركزي - استعارة للهجوم السام على صحتك العقلية.

8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها

4.الفئران

تعتبر الفئران واحدة من أسوأ رموز الأحلام التي يمكنك تجربتها على الإطلاق. غالبا ما تميل الى الظهور عندما تكون هناك مشكلة خطيرة جدًا في حياتك إما أهملتها أو أن شخصًا ما في حياتك هو الجرذ. الأحلام الجيدة الوحيدة عن الفئران هي عندما يقتلها الحالم أو يندفع خارج المنزل.

نظرًا لأنهم قوارض عالية الذكاء ، يصبح من الصعب للغاية اكتشاف هذه المشكلة والتخلص منها. في اللحظة التي يظهر فيها فأر في حلمك ، فقد تم تحذيرك لمعرفة ما يمكن أن يكون عليه هذا التهديد.

تظهر الجرذان بشكل شائع في أحلامنا ، فهي تحب أن تجد طريقها داخل منازلنا وعادة ما تترك فضلات أو تنبأ بغزو من الفئران. نظرًا لأن المنزل يمثل رمزًا لعقل / نفسية الحالم ، فإن عقلك اللاواعي يدعوك لفحص ما يمكن أن يكون عليه.

تميل هذه القوارض السيئة إلى نخر عقلك كل يوم مختبئًا في الزوايا المظلمة. الطريقة الوحيدة لفهم من أو ما يمثله الجرذ تحتاج إلى القيام ببعض الأعمال الداخلية. سيوفر لك حلمك المقدار الصحيح من القرائن التي تبحث عنها.

8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها

5.الصراصير

هل قابلت أي شخص قال إنه يحب الصراصير من قبل؟ بمجرد أن تزحف هذه الحشرات المرعبة في حلمك ، كن مستعدًا للقتال. هذه رسالة من اللاوعي الخاص بك للتحقيق في ظلك الشخصي ؛ يرتبط الجانب المظلم من شخصيتك بدوافعك وحثك وسلوكياتك التي تسخر من عقلك.

قد يبدو أيضًا أنها تثير القلق من الأفكار السلبية التي تقضي على طاقتك الإيجابية. أفضل صرصور هو صرصور ميت. إنهم يلفتون انتباهك إلى ما قد يزعجك. هل تعرف ما هو في حياتك الواقعية؟

8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها

6. طفل في خطر

من يجب أن يهتم حقًا بالطفل المعرض للخطر في حلمك؟ حسنًا ، اتضح أن الولد أو الفتاة الصغيرة هما في الواقع أنت. أنت تحاول أن تصرخ لجذب الانتباه. والمطلوب منك أن تنتبه لذلك ...

يُعرف بكونه الطفل الذي بداخلك ، وعادة ما يظهر في حلمك لتنقذه. لماذا ا؟ لأن النضوج ليس بالأمر السهل! انه الماضي، صدمة قديمة لا زال صداها داخلنا ونحن بالغون، تعيق تفكيرنا وتطورنا لنصبح بالغين كاملين.

8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها

7.الكوارث الطبيعية

اعتمادًا على نوع الكارثة ، جهز نفسك لشيء غير متوقع. منذ ظهور كوفيد 19 ، أخذت أحلام الأعاصير في الازدياد. والسبب هو قدرتها المجازية على تدمير المدن ، فهي تأتي بشكل غير متوقع ، مما يضخ الخوف وأنت تختبئ في منزلك.

عندما تغضب الطبيعة الأم يصبح الامر انتقامياً ، فهذا تحذير من وجود تهديد خارجي أو داخلي من شأنه أن يتسبب في فوضى في حياتك.

8 أحلام شائعة يجب عدم تجاهلها

8.التهديد غير المعروف

تميل النساء إلى الحلم بهجوم الدببة في أحلامهن أكثر من الرجال. حسنًا ، هذا ما لم يكن للرجل علاقة سامة جدًا مع والدته - بمجرد استفزاز أو تحدي هذه الطاقة الأنثوية القوية ، من المعروف أنها ستهاجمك في الغابة. غالبًا ما يتنكر الدب في حلمك في صورة والدتك التي لديها القدرة على الهجوم بمجرد اختفاء صغارها.

بدلاً من ذلك ، فإن النساء اللواتي يشكلن تهديدًا أو خطرًا في حياتك سوف يتحولن مجازيًا إلى هذه الرموز الأنثوية المعينة. هدفك الرئيسي هو تطوير القوة لمهاجمة أو قتل هذا الوحش اللاواعي الذي يسبب تهديدًا في حياتك.

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