8 أطعمة يجب ألا تتناولها أبدًا مع الحليب ، وفقًا للأيورفيدا

كثيرا ما نشعر بالقلق إزاء ما يمكن تناوله مع الطعام المناسب. بينما يُسمى الحليب في الكتب المدرسية كطعام كامل ، نحب جميعًا أن نقرن الحليب مع الكعك المفضل لدينا والفواكه وأحيانًا حتى مع بعض الوجبات المناسبة. ولكن إذا مررنا بالأيورفيدا ، فقد يتحول اللبن إلى كارثة عندما يدخل في التركيبات الخاطئة.

ما هي المجموعات الخاطئة؟

وفقا لعلم الأيورفيدا الكثير من الناس يتناولون الحليب والموز معًا ويعتبرونه وجبة. لكن الأيورفيدا يحظر هذا المزيج. الأطعمة غير المتوافقة ضارة. فيما يلي الأطعمة التي يجب ألا تتناولها مع الحليب:

- الموز

- الكرز

- أي فاكهة حامضة (برتقال ، ليمون ، ليمون ، جريب فروت ، تمر هندي ، أملا، تفاح أخضر ، خوخ ، فاكهة نجمة ، أناناس ، إلخ)

- الخميرة التي تحتوي على العناصر

- البيض واللحوم والأسماك

- لبن الزبادي

- الفول

- الفجل