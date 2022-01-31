العلاقات العاطفية هي المؤثر الأكبر في حياة كل إنسان والعلاقة العاطفية تحديداً هي الأكثر أثراً وتأثيراً في حياتنا، ومن من هذه الأمور المهمة في العلاقات العاطفية هي الاحترام، التواصل، الثقة المتبادلة، التسامح، الضحك والدعابة.

ومن أهم النصائح لتأسيس علاقة عاطفية ناجحة الصراحة، تجنب محاولات تغيير الآخر، الحفاظ على المساحة الحرة، الحفاظ على المظهر، وضع حدود من البداية، تعلم قول كلمة لا.

يعتبر الحب أكثر الأشياء أهمية في العالم. ونحن جميعنا نحتاج إلى الحب كما يحتاج السمك للماء، والحياة بدون حب لا تساوي شيئا. فبالحب نستطيع الوصول إلى أبعد ما يمكن تصديقه.

الحياة الخالية من الحب فإنها تذبل وتموت مؤلمة ومعزولة، والحب جوهر الوجود وهو الطاقة التي تدعمنا، وكل شخص في الحياة له رغبة متجذرة في أن يحب الآخرين ويكون محبوبًا من قبلهم.

الحب شكل روحي من أشكال الطاقة التي يمكن أن تعطى أو يتلقاها الناس بأشكال جسدية، عاطفية، أو عقلية، ويبدأ الحب عادة في أفكارنا ومن ثم ينتشر إلى العالم الجسدي من خلال أفعالنا وصولا إلى إنتاج المشاعر العاطفية.

فإذا كنت تود تجربة هذه المشاعر العاطفية القوية للحب، فإن من الضروري التفكير بالحب، والقيام بأعمال تتعلق به. فإذا فكرت بالغضب أو الحقد، فليس هناك من سبيل لك لتشعر بالحب أو القيام بأفعال تتعلق به.

والحب هو هدية روحية وهبها الله لنا حيث تبدأ في الدماغ وتشق طريقها حتى تصل إلى التعبير الجسدي عنها. ولكن المشاعر العاطفية التي نسميها الحب لها علاقة ضئيلة بالحب الحقيقي.

8 حقائق عن العلاقات العاطفية

1- مهمة في حياة الإنسان لكنها ليست ضرورية

2- هي أكثر العلاقات الإنسانية متعة

3- هي أكثر علاقة تمتص طاقتك وتضعف شخصيتك أو العكس تماماً.

4- يمكن أن تجعل منك شخص أفضل، أو يمكنها أن تخرج أسوأ ما فيك.

5- تحركها الشهوة وتستمر بالمشاعر، لكنها لا تنمو إلا بالوعي عند الشريكين.

6- الرومانسية في العلاقة لا يمكن أن تبقى بنفس القوة ولكن لا بأس بذلك

7- هي العلاقة التي تكشف أسوأ مخاوفك وأكبر قدراتك وإلى أي مدى يمكنك تطوير وعيك.

8- ليست آمنة تماماً وإذا أردت علاقة آمنة تماماً هم الوحيدون الآمنون تماماً.

9- تذكر بالرغم من أن علاقة الحب لها العديد من السلبيات إلا أن فوائدها العديدة تستحق منك المغامرة وتجربتها.

نصائح تساعدك على إصدار الأحكام الصحيحة أثناء مرورك بأي علاقة عاطفية:

يجب أن تدركي انه من واجبك تعريف شريكك عن الطريقة التي تحبين أن تعاملي بها حتى تتمكني من الشعور بحبه.

الاتصال لا يعني فقط الكلام والتحاور بل يعني المشاركة كذلك.

الخيانة هي الطريق المضمون لتدمير أي علاقة.

الكرم قليلا ما يكون ماديا فهو عادة ما يكون عاطفيا.

أنت لست نسخة من والديك لذلك لا تكتئبي إذا لم تحصلي على طريقة حياة كحياتهم.

من الأسهل أن تكوني ذاتك على أن تحاولي أن تكوني ما يريده الناس. افضل العلاقات وأكثرها نجاحا هي القائمة على المشاركة والتفاهم دون تفوق أي طرف على الآخر.

الاتصال يعني الإرسال والاستقبال وليس فقط كيل الاتهامات من جانب واحد.

إذا كنت تعتقدين انك محقة طوال الوقت وان شريكك يستحق اللوم فانك ستنتهين وحيدة.

مهما كان الشريك متيما بحبك فان مصلحته الشخصية تأتي أولاً.

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