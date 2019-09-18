8 طرق بسيطة وسهلة لتزيين الحمام

إن تنظيف الحمّام وتزيينه وترتيبه من الأمور الأساسيَّة في التدبير المنزلي. وفي الآتي، طرق تزيين الحمام في خطوات مفصَّلة:

1. إضافة أزهار ذات أشكال عدَّة، سواء كانت طبيعيَّة أم اصطناعية، إلى مزهريَّة بحجم مناسب أو إلى رفّ خشب أو إلى سطح خزانة المناشف في الحمّام. كما يُنصح بتعليق فروع الأزهار الاصطناعية على الحائط، أو إضافتها إلى ستارة الحمّام بطريقة فنيَّة.

2. وضع براويز صور خاصَّة بقواقع بحريَّة أو أسماك ملوَّنة.

3. التزيين باستخدام حبات اللؤلؤ؛ يوضع عقد من اللؤلؤ في كأس فارغ، بحيث يكون جزء منه في الداخل، والجزء الآخر متدليًا إلى الخارج، كما يمكن فصل حبَّات اللؤلؤ عن العقد ووضعها في كأس زجاج، ثم تثبيت شمعة صغيرة في أعلى الكأس، أو زهرة ملوّنة باللون الأحمر.

4. توزيع المناشف في أماكن مختلفة، بحيث يمكن صفّها على رفِّ المغسلة، أو سطح الخزانة الخشب، أو حفظها في سلَّة من القش. ويمكن أيضًا تعليق المناشف، بطريقة فنيَّة، على جدران الحمّام.

5. استخدام ورق جدران قابل للإزالة في تزيين جدار الحمّام، بحيث يُنصح باختياره بالانسجام مع لون أرضيَّة الحمّام، وديكوراته.

6. تجديد مرآة الحمّام، من خلال تأطيرها بإطار عصري وجذّاب. ويُنصح باختيار مرآة كبيرة الحجم، في الحمّام ذي المساحة المحدودة، للإيهام بالفسحة.

7. انتقاء مقابض الحمّام ذات الألون الجذّابة والعصريَّة. ينسحب الأمر على المقابض الخاصَّة بالمغاسل، وحوض الاستحمام، وباب الحمّام.

8. استخدام الشموع المعطَّرة في زوايا الحمّام. توضع الشموع على رفِّ المرآة، أو المغسلة، أو القسم العلوي من المرحاض. كما يمكن إضافة رف خشب إلى الحمّام، بحيث يرفع الشموع.

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