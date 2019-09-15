7 طرق لتنظيف الخزائن الخشب في المطبخ

المطبخ، من غرف المنزل الأكثر تعرُّضًا للأوساخ من بقع الطعام، وبخار الماء، والزيت المتطاير مع عمليَّة الطبخ... يتبخّر هذا الأخير في الجوِّ، ويتكاثف على الأغراض، من خزائن وأبواب وشبابيك ومروحة شفط وجدران، مُشكّلًا طبقة دهنيَّة عليها. ويكوِّن الزيت طبقة لزجة تعمل على جذب الغبار، والبقع، والدهون صعبة التنظيف. لذا، يجب الاهتمام بتنظيف المطبخ وخزائنه، بصورة دائمة.

طرق تنظيف خزائن الخشب في المطبخ

1. لا يؤذي محلول الخل الأبيض مع الماء الخشب، ولا يغيِّر لون الخامة المذكورة، كما أنَّ رائحة الخل سرعان ما تزول. يُستخدم الخل أيضًا في الجلي، لكنّ بنسبة قليلة، أي ملعقة صغيرة منه في كأس من الماء.

2. يُمسح سطح الخزائن بقطعة قماش مُبلَّلة بخليط الخل والماء، مباشرةً، بعد كلِّ عمليَّة طبخ، لأنَّ ذرَّات الزيت والطعام التي تتطاير في الجوِّ عند الطبخ تعلق بالخزائن. كما يجب الانتباه إلى أنّ الماء يؤذي الخشب، ولذا نضع كميّة قليلة من الخليط على القماش.

3. تُمسح الخزائن مرة أخرى بقطعة قماش جافَّة.

4. تُعتبر صودا الطعام جيِّدة في تحليل وتفكيك آثار الدهون والشحوم القديمة؛ يُحضَّر معجون سميك من الماء وصودا الطعام في هذا الإطار، فيوضع المعجون على قطعة قماش نظيفة. تُمسح بها الخزانة من الخارج.

يُترك الخليط على الخزائن لعشر دقائق، ثمَّ يمسح بالقماش، إذا كانت البقعة صعبة. ثمَّ، يُمسح مرة أخرى بقطعة قماش مبلَّلة بالماء لإزالة أثر الصودا، فبقطعة قماش جافة لإزالة أثر الماء.

5. يُستخدم سائل زيتي لتلميع الخشب، لا سيَّما للبقع الدهنيَّة الصعبة أو القديمة التي لا ينزعها الخل أو الصودا. هذا السائل متوافر في الأسواق التجاريَّة، وعلينا أن نجرِّبه على منطقة غير واضحة من الخشب، فإذا أعطى نتائج جيّدة نبدأ باستخدامه. علمًا بأنَّ السائل الزيتي المذكور قد يحدث تآكلًا في السطح الخشب. عمومًا، يوضع كمٌّ قليل من السائل الزيتي على قطعة قماش قطنيّة ناعمة، ويُمسح بحركة دائرية وبرفق. ثمَّ، تُمسح الأسطح مرَّة أخرى بقطعة قماش قطنية جافَّة، لإزالة أيّ أثر للرطوبة.

6. تُنظَّف الخزائن من الداخل مرَّة كل أسبوعين، وذلك بعد إفراغها من محتوياتها. وفي هذا الإطار، يُستخدم الماء مع الخل أو الماء وصودا الطعام.

7. تُغطَّى الرفوف داخل الخزائن بلاصق بلاستيكي قابل للتبديل كل فترة، أو بالقماش الذي يمكن غسله وإعادته إلى داخل الخزانة، ما يحمي الرفوف من الأوساخ وتراكمها.

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