8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة من المحتمل أنك تدرك أن العائلة المالكة البريطانية يجب أن تلتزم ببعض القواعد والتقاليد الصارمة عند تناول الطعام في الأماكن العامة. يكشف خبير الآداب والاتيكيت ويليام هانسون 10 أسباب تجعلك على الأرجح سعيدًا لأنك لست من العائلة المالكة.

8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة

الإمساك بالفضيات بالطريقة الصحيحة

يقول هانسون يتوجب على افراد العائلة المالكة وضيوفهم، الامساك بأدوات المائدة بالطريقة الصحيحة، بحيث تكون السكين في اليد اليمنى والشوكة في اليسار، وهي قاعدة تعود إلى زمن كان الرجال يحملون به سيوفهم وخناجرهم بيدهم اليمنى". من حسن الحظ ، اليوم أصبح من المقبول تمامًا تبديل أدوات تناول الطعام (الشوكة في اليد اليمنى والسكين إلى اليسار) ولكن يجب الإمساك بأدوات المائدة بالطريقة نفسها: إصبع السبابة ينزل إلى أسفل شوكة ، تتوقف قبل المنحنى. بالنسبة للسكاكين ، تمتد السبابة أيضًا إلى أسفل السكين ، وتتوقف عند نقطة التقاء النصل والمقبض. بالإضافة الى ذلك لا تدع الفضيات تصدر صريرًا على الطبق أبدًا يوضح هانسون: " عند تناول الطعام اثناء دعوة رسمية، أنت لا تريد أي شكل من أشكال الضوضاء - سواء كان ذلك أصوات مضغ غير سارة أو صوت الشوكة والسكين على طبق شبه فارغ". يضيف هانسون، "إحداث ضوضاء بأدوات المائدة ليس خرقًا للبروتوكول. إذا حدث ذلك مرة أو مرتين عن طريق الصدفة ، فلا مشكلة ، ولكن الاستمرار في القيام بذلك يعد أمر مؤسفاً بشكل خاص فقد لا تتلقى دعوة للعشاء مرة أخرى."

8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة

توضيح أنهم انتهوا من تناول الطعام

يقول هانسون: "عندما ينتهي فرد من العائلة المالكة من تناول الطعام ، فإنهم يضعون أدوات المائدة الخاصة بهم معًا". "إذا كنت تتخيل الطبق كساعة حائط امامك وأدوات المائدة كعقارب للساعة ، فعند الانتهاء من تناول الطعام في بريطانيا ، يتم وضع أدوات المائدة في الساعة 6:30 بحيث تكون أسنان الشوكة متجهة لأعلى. "يتم وضع أدوات تناول الطعام معًا في مثل هذا الوضع النهائي لتنبيه الموظفين (وغيرهم من القائمين على العشاء) بأنك انتهيت حتى يتمكنوا من تنظيف طبقك دون الحاجة إلى السؤال عما إذا كنت قد انتهيت أم لا."

8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة

الشرب دائمًا من نفس حافة الفنجان

لا يستطيع أفراد العائلة المالكة تحريك أكوابهم أثناء الشرب ، خاصة لمن يضعون أحمر الشفاه" ، وفقاً لخبير الاتيكيت هانسون. وسبب ذلك تجنب تلطيخ الكوب أو الفنجان بالمزيد من أحمر الشفاه .

8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة

الامساك بفنجان الشاي بشكل صحيح

يوضح هانسون: "عادةً ما يمسك أفراد العائلة المالكة فنجان الشاي بقرص إصبع الإبهام والسبابة بين المقبض ، بينما تتبع أصابعهم الأخرى شكل المقبض للحصول على الدعم". "خلافا للاعتقاد السائد ، ليس من المعقول التمسك بإصبع صغير عند شرب الشاي أو القهوة." هذا من وحي أفلام الكرتون.

8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة

اتباع إشارات الملك/الملكة

"نعم ، عند تناول الطعام مع الملك/الملكة ، لا ينبغي لأحد أن يبدأ حتى تبدأ الملكة في تناول الطعام ؛ وبالمثل ، عندما تنتقل أدوات المائدة الخاصة ب الملك/الملكة إلى الموضع النهائي (كما هو موضح أعلاه) ، يجب على كل شخص آخر أن يحذو حذوه ، بغض النظر عما إذا كان هناك طعام متبقي،" يشرح هانسون.

8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة

طي المنديل على حجرهم

بالطبع ، هناك أيضًا بروتوكول كامل لكيفية استخدام المنديل. يقول هانسون: "بالنسبة للمناديل الأكبر حجمًا ، سيضع أفراد العائلة المالكة مناديلهم في حضنهم بعد فترة وجيزة من أخذ مقاعدهم ، وتطوى إلى نصفين بحيث يكون الطي بعيدًا عنهم". "عندما ينتهون من تناول الطعام ومغادرة المائدة ، يتم وضع المنديل في كومة مرتبة على الجانب الأيسر من المكان."

8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة

التحدث إلى الشخص الجالس بجانبك فقط

إذا كنت لا تزال تعتقد أن تناول الطعام الملكي يبدو ممتعًا حتى الآن ، أشعر أن هذا الطعام قد يغير رأيك. يقول هانسون: "مع تناول الطعام الرسمي ، تتدفق المحادثات إلى اليسار واليمين لكل شخص – ولكن نادرًا ما يتم ذلك عبر مائدة الطعام".

8 قواعد صارمة لتناول الطعام مع أفراد العائلة المالكة

لا للأطباق التي تحتوي على الثوم

وفقا لهانسن، لطالما كان الثوم محظوراً في المناسبات الرسمية على مائدة الملكة إليزابيث. "هذا هو الحال غالبًا عند التخطيط لقوائم الطعام الملكية في المنزل أو خارجه". "وبالمثل ، لا يتم تقديم الأطعمة المعقدة أبدًا لضمان عدم وجود صور محرجة ، وللتأكد من شعور جميع الضيوف بالراحة وعدم القلق بشأن كيفية تناول طبق معين. بالاضافة الى منع تقديم البطاطا والأرز والنشويات في المساء، وكذلك كبدة البط، حيث يعتقد الأمير شارلز أن معاملة البط السيئة تخرق قوانين حماية الحيوانات.

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