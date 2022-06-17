8 من أفضل مقشرات الوجه المصنوعة في المنزل

مقشرات الوجه تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح بشرتك، مما قد يساعد في منع انسداد المسام، ويمكن أن يؤدي التقشير المنتظم أيضًا إلى تحفيز إنتاج الكولاجين، والذي يمكن أن يعزز البشرة لتصبح أكثر ثباتًا ونعومةُ وإشراقًا.

وإذا كنت تحب معرفة ما تضعه على بشرتك، فقد تكون مقشرات الوجه المصنوعة منزليًا خيارًا مناسبًا لك، حيث يجد معظم الناس أن مقشرات الوجه سهلة التصنيع، وقد يكون لديك بالفعل جميع المكونات التي تحتاجها.

ما هي فوائد مقشرات الوجه ؟

عند القيام بذلك بشكل صحيح، قد يوفر تقشير بشرتك باستخدام مقشر الوجه الفوائد التالية:

بشرة أكثر نعومة: تساعد مقشرات الوجه في التخلص من خلايا الجلد الميتة التي لم يتخلص منها جسمك بالكامل بعد، كما يمكن أن يعزز هذا البشرة لتصبح أكثر نعومة وإشراقًا وتساويًا.

تحسين الدورة الدموية: يمكن أن يؤدي تحفيز سطح بشرتك إلى تعزيز تدفق الدم مما قد يساعد بدوره في إضفاء القليل من التوهج على بشرتك.

تقليل حب الشباب: نظرًا لأن مقشرات الوجه تزيل خلايا الجلد الميتة والزيوت التي من شأنها أن تسد مسامك، يمكن أن يساعد تقشير الوجه في تقليل ظهر حب الشباب.

امتصاص أفضل: من خلال إزالة تراكم خلايا الجلد الميتة والحطام الآخر عن طريق مقشرات الوجه ، قد تمتص بشرتك منتجات العناية بالبشرة بشكل أكثر فعالية.

ما الذي تحتاجه لعمل مقشرات الوجه ؟

عادةً لا تحتاج مقشرات الوجه المصنوعة منزليًا إلى العديد من المكونات، ولكن قبل البدء في عمل المقشر، تحققي للتأكد من وجود ما يلي في متناول اليد:

زيت يسمح بالخلط والترطيب، مثل الجوجوبا وجوز الهند وزيت اللوز

مطحنة قهوة أو محضر طعام إذا كنت تستخدم دقيق الشوفان

أكواب للقياس

وعاء الخلط

معلقة للخلط

الزيوت الأساسية، إذا رغبت في ذلك

سترغب أيضًا في الحصول على علبة محكمة الإغلاق يمكنك إغلاقها، حيث يتيح لك ذلك تخزين المقشر واستخدامه مرة أخرى في وقت لاحق.

مقشرات الوجه المصنوعة في المنزل

مقشر دقيق الشوفان والزبادي

الشوفان ليس فقط لتناول الإفطار، حيث إنه يعمل بشكل جيد للعناية بالبشرة أيضًا، وفي الواقع، ستجد الشوفان في العديد من أنواع منتجات العناية بالبشرة، حيث يحتوي دقيق الشوفان على الكثير من مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة أو الحساسة، ويعمل هذا المقشر بشكل جيد للبشرة المركبة.

المكونات

2 ملاعق كبيرة شوفان غير مطبوخ 1 ملعقة كبيرة زبادي يوناني عادي 1 ملعقة كبيرة جوجوبا أو زيت جوز الهند (السائل)

مقشر العسل والشوفان

يقدم العسل إضافة رائعة إلى مقشر الوجه نظرًا لقدرته على المساعدة في موازنة البكتيريا على بشرتك، حيث أن العسل مقشر طبيعي ومرطب، وخصائصه المضادة للبكتيريا المهدئة تجعله مكونًا مفيدًا لحب الشباب، ويعمل هذا المقشر بشكل جيد مع أنواع البشرة الدهنية والمزيجة.

المكونات

1/4 كوب شوفان غير مطبوخ 2 ملعقة كبيرة من العسل 2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

مقشر التفاح والعسل

يستخدم هذا المقشر العسل للمساعدة في تغذية وترطيب بشرتك، حيث يمكن للتفاح، الذي يحتوي على أحماض وإنزيمات طبيعية للفاكهة، أن يقشر أيضًا، وأحماض الفاكهة في هذا المقشر، جنبًا إلى جنب مع الخصائص المضادة للبكتيريا للعسل، تجعله خيارًا جيدًا للبشرة الزيتية أو المعرضة لحب الشباب.

المكونات

1 تفاحة ناضجة مقشرة ومخروطة 1/2 ملعقة كبيرة من العسل 1/2 ملعقة صغيرة زيت جوجوبا

مقشر دقيق الشوفان الموز

لست من محبي استخدام الزيوت على وجهك ؟ جرب هذا المقشر الذي يستخدم الموز كقاعدة بدلاً من الزيت، حيث يحتوي الموز على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين ج وآثار فيتامين أ، كما يحتوي على السيليكا، وهو عنصر معدني وقريب من السيليكون، والذي يمكن أن يساعد في زيادة إنتاج الكولاجين في بشرتك، وهذا المقشر مناسب تمامًا للبشرة الدهنية.

المكونات

1 موزة ناضجة 2 ملعقة كبيرة شوفان غير مطبوخ 1 ملعقة كبيرة زبادي يوناني عادي

مقشر القهوة

تمتد الفوائد الصحية العديدة المحتملة للقهوة إلى بشرتك، حيث قد يساعد مقشر القهوة المصنوع منزليًا في تحسين صحة الجلد، وذلك بسبب التقشير الطبيعي للقهوة والخصائص المضادة للالتهابات، إلى جانب إزالة خلايا الجلد الميتة، كما يمكن أن يساعد هذا المقشر أيضًا في تنعيم البشرة وتحسين الدورة الدموية، وهو خيار جيد للبشرة الدهنية.

فقط ضع في اعتبارك أن القهوة، حتى الجزيئات المطحونة جيدًا، قد تهيج بشرتك، لذلك إذا كانت بشرتك حساسة، أو لاحظت أي تهيج بعد استخدامه، فقد ترغب في اختيار مقشر مختلف.

المكونات

1 كوب قهوة مطحونة ناعماً 1 كوب سكر بني 2 ملعقة كبيرة زيت الأفوكادو 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

مقشر الفراولة

تتميز الفراولة بمستويات عالية من فيتامين سي، وخصائصها المضادة للالتهابات تجعلها مفيدة لتقليل الالتهاب المرتبط بحب الشباب، وقد يكون هذا المقشر خيارًا جيدًا للبشرة المعرضة لحب الشباب.

المكونات

1/2 كوب فراولة مهروسة بشوكة 1 كوب سكر 1/2 كوب زيت جوز الهند

مقشر السكر البني

يحتوي مقشر الوجه هذا على السكر البني وزيت الأفوكادو للمساعدة في تقشير وترطيب بشرتك، حيث يمكن أن تساعد إضافة زيت عشب الليمون في علاج التهابات الجلد، وفقًا لبحث عام 2010، أيضًا تشير دراسة صغيرة أجريت عام 2015 لتقييم تأثيرات زيت عشب الليمون أثناء التدليك إلى أن هذا الزيت العطري قد يساعد أيضًا في تخفيف التوتر والقلق، وقد يكون هذا المقشر خيارًا جيدًا إذا كان لديك بشرة جافة أو معرضة لحب الشباب.

المكونات

½ كوب سكر بني ¼ كوب من زيت الأفوكادو 1 ملعقة صغيرة ملح الهيمالايا الناعم 3-4 قطرات زيت الليمون العطري (اختياري)

مقشر الورد

إذا كنت تستمتع برائحة الورود، فإن هذا المقشر في الواقع قد يساعدك أيضًا على الشعور بالهدوء، حيث في دراسة صغيرة أجريت عام 2009، أفاد المشاركون الذين تنفسوا عطر زيت الورد بأنهم يشعرون بدرجة أقل من اليقظة والهدوء والاسترخاء أكثر من المشاركين الذين لم يشموا رائحة زيت الورد، علاوة على ذلك، انخفض ضغط الدم ومستويات الأكسجين في الدم ومعدل التنفس أيضًا للمشاركين الذين شموا رائحة زيت الورد، وهذا المقشر مناسب لجميع أنواع البشرة.

المكونات

10 بتلات ورد 1 ملعقة صغيرة من الماء 8-10 قطرات زيت الورد 1 كوب سكر 2 ملعقة كبيرة عسل

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