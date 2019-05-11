8 نصائح تساعد الأم على التعامل مع طفلها الأول منذ ولادته

منشور 11 أيّار / مايو 2019 - 05:55
الأيام الأولى ستكون متعبة وصاخبة وستحمل الكثير من المفاجآت والتغيرات لذا كوني متأهبة
الأيام الأولى ستكون متعبة وصاخبة وستحمل الكثير من المفاجآت والتغيرات لذا كوني متأهبة

النصائح لا تعد ولا تحصى وكونك أم جديد فكم النصائح سيزيد، منها نصائح للرضاعة، الحمام، النوم، المرض وغيرها الكثير. 
نحن هنا نقدم لك بعض النصائح المختلفة، وهي نصائح عملية جدا:

1- الأيام الأولى ستكون متعبة وصاخبة وستحمل الكثير من المفاجآت والتغيرات لذا كوني متأهبة.

2- كوني مستعدة لتغيير الشراشف في الليل فأنت لا تضمنين حالات تقيئ المولود وأوقاتها. لذا احتفظي دائما بطقم شراشف نظيف في متناول يديك.

3- منذ البداية علّمي مولودك على الضوضاء الطبيعية فلا داعي للصمت التام عند نومه.

4- استمعي لاحتياجات مولودك وليس فقط لنصائح من حولك، فهذه النصائح تقدم لك لمساعدتك فقط ولكن مولودك قد تكون لديه احتياجات معينة في أوقات مختلفة فاستجيبي له.

5- كوني مستعدة دائما للخروج وذلك بان تكون مستلزمات المولود في حقيبة مستقلة وجاهزة متى أردت الخروج من المنزل.

6- توقعي بأنك تقضين وقتاً طويلاً في الرضاعة لذا كوني مستعدة نفسيا لهذا الدور.

7- حاولي أن لا تفزعي: حوادث المولود في الأسابيع الأولى قد تتنوع بين تقيؤه وأحيانا اختناقه لذا لا تفزعي وتماسكي لتتصرفي بحكمة.

8- خزّني وجبات في المجمّدة فقد تحتاجينها في الأيام التي تشعرين فيها بالتعب.

للمزيد عن صحتك وجمالك:
أهم 5 نصائح لتخزين طعام رضيعكِ
علمي طفلك أساليب التهذيب والاتيكيت

كلمات دالة:صحةأمومةطفولة

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019 Jaber Media LTD. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن