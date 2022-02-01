عيد الحب على الأبواب، ويعتبر عيد الحب مناسبة يحتفل بها الكثير من الناس في كل أنحاء العالم في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، حيث يتبادل العشاق والأزواج الهدايا والورود باللون الأحمر والبلالين، لكن قد يقع الكثير منا في أخطاء قد تجعله يوماً للنكد بدلاً من يوماً للحب والرومانسية، لذلك يقدم لكم "موقع البوابة" 8 نصائح لاستقبال عيد الحب بطريقة رومانسية بعيدًا عن النكد:

8 نصائح لاستقبال عيد الحب بطريقة رومانسية بعيدًا عن النكد

1- عيد الحب ليس مهماً للجميع

ليس من المهم أن شريك أو شريكتك يهتمان بمناسبة عيد الحب مثلك حتى تتجنب الشعور بالإحباط لتوقعك احتفاله معك باليوم، فهناك الكثير من الناس يرون عيد الحب أنه يوماً عادياً مثل أي يوم آخر، ولذا إذا كان هذا هو أول عيد حب تقضيه مع شريكك فحاول أن تتعرفي على شعوره تجاه هذا اليوم، تحدثا معاً عن خططكما للفالنتين مقدماً لتتوصلا لحل يرضي الطرفين.

2- لا تنسى اليوم

حتى لو كنت ممن لا يحتفلون باليوم، فلا تنس الاحتفال مع شريكتك إذا كانت توليه اهتماماً حتى لا تجرح مشاعرها. حاول أن تضبط هاتفك بحيث يذكرك باليوم حتى تستعد له وتخصص لزوجتك أو خطيبتك وقت ما في المساء.

3- لا تبالغي في تحليل هديته

تبالغ معظم النساء في تقييم كل هدية وكلمة وحركة يقوم بها شركاءهم عكس الرجال لمحاولة اكتشاف ما بين السطور، ولكن ننصح بألا تنظري للهدية التي قد تبدو رخصية باعتبار أنها ستخبرك عما يشعر به حقيقة نحوك، إذ أنها في الحقيقة قد تكون معبرة عن عدم اهتمامه بعيد الحب من الأساس أو ببساطة أنه لا يملك المال الكافي لشراء هدية أغلى.

4- تسوق بعناية

وعلى الرغم مما ذكرناه النقطة السابقة، إلا أننا ننصح الرجال بالتسوق بعناية وبعدم الإهمال في اختيارهم لهدايا عيد الحب، فكقاعدة لا تشتري لها أشياء عملية زيادة عن اللزوم (مثلاً حتى لو كانت تحتاج لخلاط كهربائي فعيد الحب ليس الوقت المناسب لتحضره لها)، وبالطبع تجنب إهداءها أي من الأدوات الخاصة بتخفيض الوزن لأن ذلك سيشعرها بإهانة بالغة، وبالمثل لا تشتري لها ملابس إلا إذا كنت تعرف مقاسها حتى لا تغامر بشراء مقاس أكبر أو أصغر من حجمها وهو ما سيغضبها أيضا.

5- احتفل طوال اليوم

على الرغم من انشغال معظمنا بالعمل وبالمسئوليات اليومية، إلا أنه يمكنك إعطاء شريكك إحساس بأن الاحتفال بعيد الحب مستمر طوال اليوم، فمثلاً يمكنك تقديم وجبة الإفطار لها/له في السرير، أو أن تخفي لها رسالة حب في حقيبتها أو أن تضعي رسالة حب في جيب قميصه، أو أن ترسل لها رسالة على هاتفها تخبرها أنك تفكر بها وأنك تتطلع للاحتفال معها بعيد الحب في المساء.

6- لا تنسى الحجز

عادة ما يكون يوم عيد الحب من أكثر الأيام ازدحاماً في المطاعم والكافيهات، لذا إذا كنت تخطط لقضاء الأمسية من زوجتك أو خطيبتك في أحد المطاعم فعليك أن تبادر بالحجز مسبقاً، أو أن تعدها بأنك ستحتفل معها في اليوم التالي لعيد الحب بعد أن يخف الزحام.

7- حاول أن تكون مبتكراً

يكون لدى الكثير منا توقعات كبيرة من أحباءنا في عيد الحب، ولذا علينا أن نحاول الابتكار سواء في أفكار الهدايا أو في النزهات خارج المنزل لتحقيق سعادة أكبر للحبيب، فمثلاً باقة ورد وحجز في مطعم قد يكونا من الأشياء المقبولة في الماضي، ولكنها أصبحت فكرة تقليدية، ولذا حاول التفكير في شئ جديد، فمثلاً قم بصنع هدية زوجتك بنفسك أو اصطحبها في نزهة في مكان جديد بالنسبة لكما، وهو ما سيسعد حبيبتك بشدة لأنه ستشعر أنك فكرت وأعددت لمفاجأتها.

8- -تذكر أنه يوم واحد فقط

تذكر أنه مجرد يوم واحد إذا كنت عازباً ولم يكن لديك أي خطط لليوم وستتاح لك الفرصة فيما بعد للاحتفال مع شريكك حياتك كما تحب، أما إذا كنت مرتبط لا تحمل الأمور أكثر من معناها إذا لم يسر اليوم كما تخيلت، فتذكر أن علاقتك بشريكك أو شريكتك هي أهم من مجرد يوم واحد، لذلك لا تكبر الموضوع.

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