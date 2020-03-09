8 نصائح للتخلّص من كراكيب غرفة الأطفال

مع نموِّ الأطفال، تصبح ثيابهم وأغراضهم المتراكمة مصدرًا للفوضى في المنزل، ولكن بالإمكان دائمًا الوصول إلى وضع مرض من النظام والترتيب في غرفة الاطفال ودواليبهم.

عند التخلّص من الكراكيب أوَّلًا بأول. علمًا أنَّ الكراكيب مفردة تصف الأغراض التي لا تستخدم، أيًا كان سبب عدم استعمالها. وقبل البدء في الخطوات العمليَّة للتخلص من الكراكيب في الدولاب، يجب كتابة احتياجات كل طفل، من ملابس وأحذية.

نصائح للتخلص من الكراكيب

• من الضروري فرز الملابس وفق الآتي: توضَّب ملابس البيت مع بعضها البعض، وتوضع ملابس الخروج في زاوية أخرى، والملابس الداخليَّة، والزي المدرسي... وبذا، يسهل التخلّص من الملابس المُستهلكة التي لم تعد تناسب قياس الطفل، وأيضًا تلك المُبقعة، أو غير القابلة للإصلاح.

• تنظّف الأرفف في الخزانة، وتُفرش مفارش من البلاستيك عليها. توزَّع الملابس على الأرفف، بصورة تكون الملابس الأكثر استعمالًا موزَّعة على الأرفف الموجودة في مستوى نظر الطفل، وتلك الأقل استعمالًا في الأرفف السفلى، وبالإمكان تخزين ملابس الموسم الآخر في الأرفف العليا.

• يوضع بعض قطع من الصابون أو مُكعبات المسك لتعطير الدولاب، الذي يستقبل الملابس الداخليّة والجوارب، وبالإمكان استعمال منظمات الأدراج المُنتشرة في الأسواق.

• يوضع قضيب من المعدن على باب الدولاب من الداخل لرصّ الأحذية.

• توضع مستلزمات الطفل، سواء ألعابه أو متعلِّقاته في صندوق أو سلّة ذات حجم مناسب في أرضيَّة الدولاب.

• من الهام المواظبة على ترتيب الدولاب، وفرز محتوياته باستمرار، بخاصّة في بداية كل موسم.

• يتمّ الالتزام بجدول منظم لغسيل الملابس.

• تُساعد الشمَّاعات متعددة الطبقات في وضع مجموعة من قطع الملابس معًا، ما يوفّر الكثير من المساحة.

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