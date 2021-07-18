8 نصائح للوقاية من الأنفلونزا خلال موسم الحج

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تهاجم جهازك التنفسي أنفك وحلقك ورئتيك. تختلف هذه الإنفلونزا عن فيروسات إنفلونزا المعدة التي تسبب الإسهال والقيء.

في موسم الحج تعمل بعثات الحج المختلفة على توعية أفرادها واتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل الوقاية من الأمراض المعدية، ويعد مرض الأنفلونزا أحد أبرز تلك الأمراض التي يتم التوعية بها واتخاذ الاحتياطات الصحية حيالها.

نصائح للوقاية من الإصابة بعدوى الأنفلونزا خلال موسم الحج

بسبب الكورونا يجب لبس الكمامات خاصة في الأماكن المزدحمة.

أخذ التطعيم الخاص بالأنفلونزا، وللعلم فإن التطعيم يتغير كل عام، ولذلك يجب الاعتماد على إرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة.

استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منه في سلة النفايات.

تغطية الفم والأنف أثناء العطس أو السعال لمنع انتشار العدوى لآخرين.

محاولة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد.

تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين وعدم مشاركتهم أدواتهم الشخصية.

شرب الماء بكثرة وتناول الخضار والفواكة.

تزول الإنفلونزا من تلقاء نفسها لكن أحيانًا يمكن أن تكون الإنفلونزا ومضاعفاتها قاتلة. الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا هم:

الأطفال تحت سن 5 سنوات، وخصوصًا أولئك الذين تقل أعمارهم عن 6 شهور

البالغون ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة

المقيمون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأمد

الحوامل والنساء حتى أسبوعين بعد الولادة

الأشخاص المصابون بضعف أجهزة المناعة

سكان أمريكا الأصليون

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو ومرض القلب ومرض الكلى ومرض الكبد والسكري

الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة ومؤشر كتلة جسم (BMI) مقداره 40 فأكثر

أعراض الأنفلونزا

الحُمّى

آلام العضلات

القشعريرة والتعرّق

الصداع

السعال الجاف والمستمر

ضيق النفَس

التعب والضعف

انسداد أو سيلان الأنف

التهاب الحلق

ألم العينين

القيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعا بين الأطفال دون البالغين

أدعية ذي الحجة 2021