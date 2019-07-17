8 وصفات طبيعية للتخلص من عادة السهر

السهر هو هو تأخير موعد النوم لأوقات متأخّرة من الليل أو عدم القدرة على النوم ليلاً بشكل صحيح ممّا يزيد الشعور بالخمول والكسل خلال فترة النهار، بالإضافة لعدم القدرة على أداء النشاطات اليوميّة بالشكل المطلوب الأمر الذي يؤدّي إلى قلّة الإنتاجيّة، وتراجع القدرات العقليّة.

وفي هذا المقال سنعرّفكم على وصفات طبيعية للتخلص من عادة السهر:

1- الحليب: تناول كوب من الحليب الدافئ قبل النوم؛ لأنّه يهدّئ الأعصاب.

2- الماء: تناول كمّية كافية من الماء؛ لزيادة القدرة على الاسترخاء.

3- اليانسون: تناول كوب من اليانسون المحلّى بالعسل؛ لأنّه يهدّئ الأعصاب.

4- الميرميّة: لأنّها تسهّل عمليّة الهضم، وتزيل التوتّر.

5- الحبّة السوداء: تناول ملعقتين صغيرتين من الحبّة السوداء الممزوجة في كوب من الحليب والعسل؛ لأنّها تساعد على الاسترخاء.

6- عصير الكرفس: تناول كوب من عصير الكرفس يوميّاً؛ لأنّه يقلّل الأرق والكآبة.

7- الشوفان: تناوله مع العسل والحليب؛ لأنّه يساهم في تهدئة الأعصاب.

8- اللوز: تناول كمّيات منه؛ لاحتوائه على المغنيسيوم الذي يهدّئ الأعصاب، ويزيد الاسترخاء.

المزيد من صحة وجمال:

البكاء قبل النوم..الأسباب والأضرار الناتجة عنه

أضرار كثيرة لـ متلازمة انقطاع التنفس الانسدادي النومي،تعرف عليها

صعوبات النوم... أسبابه وعلاجه