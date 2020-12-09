9 أغذية تساعد على سد الشهية

إن الشهية هي ظاهرة نفسية وجسدية معاً، إذا تتحفز الاستجابة الفيزيولوجية اللاإرادية في الجسم عند رؤية الطعام أو شمه! وإن وجود الشهية للطعام هو أمر صحي إذا كانت طبيعية أما إذا زادت عن حدها فتصبح عند إذن أمر يجب تداركه وعلاجه.

وإن الأشخاص الذين يعانون من شهية مفتوحة على الطعام غالباً ما يكون لديهم عدم توازن في حياتهم كأن يكونوا يتبعون نمطا غذائيا غير صحي، أو يكون مزاجهم متقلباً أو يعانون من الاكتئاب والملل أو التوتر والقلق وغيرها من المشاكل العاطفية الأخرى، كما أن بعض الحالات تسبب انفتاح الشهية على الطعام مثل المتلازمة التي تصيب النساء قبل الحيض وفرط نشاط الغدة الدرقية ونقص السكر في الدم ومرض السكري والحمل.

وتستمر حالة الإصابة بالشهية المفتوحة على الطعام لبضعة أيام أو أكثر بحسب السبب المؤدي لها، ومن الممكن أن تؤدي إلى تطور العادات الغذائية غير الصحية وزيادة الوزن والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

وسواءً كنت عزيزي القارئ تسعى إلى الحفاظ على صحتك أو خسارة وزنك أو تغيير عادات تناول الطعام الخاصة بك؛ فمن المهم والضروري أن تسيطر على شهيتك.

وهناك العديد من الاستراتيجيات التي تساعد في كبح الشهية مثل تجنب الأغذية المحتوية على الكربوهيدرات المكررة، التعرض الكافي لأشعة الشمس وشرب الكثير من الماء، كما يمكن أيضاً إدخال بعض الأطعمة إلى الغذاء اليومي للمساعدة على تقليل الشهية، ومن أفضل هذه الأغذية هي:

أولاً: الشوفان:

إن تناول صحن من الشوفان كفيل بإعطاء الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة؛ لأن الشوفان يحتوي على الألياف (سواء القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان)! كما أنه يساعد على زيادة الهرمون المنظم للشهية والمعروف باسم كوليسيستوكينين.

كما أن دقيق الشوفان هو من الكربوهيدرات بطيئة الهضم التي تساعد على الحفاظ على النسب المثالية للسكر في الدم وللأنسولين وتسريع عملية حرق الدهون، وعلاوة على ذلك يساعد دقيق الشوفان أيضا على خفض نسب الكوليسترول السيء LDL ويقلل من ضغط الدم.

ولزيادة الشبع وكبح الشهية يجب أن يمزج دقيق الشوفان مع القليل من مسحوق القرفة.

ثانياً: التفاح:

إن التفاح من المواد الغذائية الغنية بالألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول، وتساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، كما أنها تحتوي على القليل من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء والتي هي أيضاً أمر ضروري للسيطرة على الشهية.

بالإضافة إلى ذلك فإن البكتين الموجود في التفاح يساعد على فقدان الوزن، ويساعد على منع ارتفاع السكر في الدم الذي يحفز الجوع ويعزز أيضا مستوى الطاقة في الجسم.

ومن الممكن تناول جميع أصناف التفاح ولكن يجب أكل تفاحة مع قشرتها الخارجية، ويعتبر التفاح من الوجبات الخفيفة المثالية في الصباح أو بعد الظهر ويجب أن تمضغ التفاحة بشكل جيد لأن وقت المضغ سوف يعطي الجسم مزيداً من الوقت ليدرك بأنه أصبح في حالة شبع ولم يعد هناك جوع أو رغبة لتناول الطعام.

ثالثاً: الزبادي:

إن الزبادي هو مصدر رائع للبروتين ويساعد أيضاً في كبح الشهية، إذ يحتوي الزبادي أيضاً على كمية جيدة من الكالسيوم الذي يساعد على التحكم بالجوع طوال اليوم.

كما أن للزبادي فائدة إضافية تتمثل في قدرته على حرق الدهون، فوفقاً لبحث أجري في جامعة ولاية تينيسي فإن النظام الغذائي الذي يشمل تناول ثلاث حصص على الأقل يومياً من اللبن يساعد في تسريع عملية فقدان الوزن.

رابعاً: بذور الكتان:

لأن بذور الكتان غنية بالألياف وبأحماض أوميغا 3 الدهنية وبالبروتين؛ فإنها تساعد في التقليل من الشهية والمحافظة على الشبع لفترة أطول.

كما أنها تشكل مصدراً جيداً لأحماض أوميغا 6 الدهنية، والتي قد تزيد مستويات الهرمون المنظم للشهية كوليسيستوكينين.

ومن الممكن رش بذور الكتان على مختلف الأطعمة مثل اللبن والسلطة والخضار وإدخاله في النظام الغذائي بمختلف الأشكال.

خامساً: الأفوكادو:

يعتبر الأفوكادو من أفضل الأغذية التي تساعد في كبح الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام، لأنه غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية الصحية للقلب، إضافة للألياف القابلة للذوبان، وبالتالي فإن الجسم يأخذ وقتا طويلاً لهضم الأفوكادو مما يعطي شعوراً بالشبع لفترة طويلة.

وجدت دراسة حديثة في كلية ألبرت أينشتاين للطب في جامعة يشيفا في نيويورك؛ أن حمض الأوليك في الأفوكادو يساعد أيضا في قمع الشهية ويساهم في فقدان الوزن.

ولأن الأفوكادو من الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون فيجب تناول هذه الفاكهة الدسمة بشكل معتدل.

سادساً: الشاي الأخضر:

إن الشاي الأخضر سواءً كان ساخناً أم بارداً فإنه أحد افضل المشروبات التي يمكن شربها بين الوجبات لتساعد على كبح الشهية، وتساعدك على التخفيف من تناول الأطعمة بين الوجبات.

كما أن الشاي الاخضر يحتوي على المغذيات النباتية مثل EGCG التي تزيد من نسب الهرمون المنظم للشهية كوليسيستوكينين.

بالإضافة الى ذلك فإن الكاتشين الموجود في الشاي الأخضر يخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم ويمنع ارتفاع الانسولين وتخزين الدهون لاحقاً، ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم مما يخفف من الشهية والجوع.

وعلاوة على ذلك فإن الشاي الأخضر غني جداً بالمواد الغذائية مثل فيتامين C والكاروتينويد والزنك والسيلينيوم والكروم والمعادن الأخرى.

لذلك ينصح بشرب حوالي ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميا للسيطرة على الرغبة الشديدة لتناول الطعام ولتخفيف الوزن.

سابعاً: اللوز:

إن اللوز هو مصدر غني للدهون الصحية مثل الدهون المتعددة غير المشبعة وغير المشبعة الاحادية، والتي تمنع من الإفراط في تناول الطعام، كما أن هذه الدهون صحية أيضاً تحافظ على مستويات الكوليسترول منخفضة في الجسم! بالإضافة إلى ذلك فإن اللوز هو مصدر جيد للألياف مما يساعد على كبح الشهية، كما أنه يأخذ وقتاً طويلاً حتى يهضم مما يكبح شعور الجوع لوقت أطول.

وقد تبين أيضً أن للوز القدرة على التحكم بالوزن وفقاً لدراسة قدمت في جمعية السمنة في الاجتماع العلمي السنوي لعام 2006.

ومن الممكن تناول ربع كوب من اللوز يومياً بين الوجبات أو عند الشعور بالجوع ويفضل اختيار اللوز المحمص بدلا من المملح.

ثامناً: الفلفل الحاد:

إن الطعام الذي يحتوي على توابل مثل الفلفل الحاد يساعد على التحكم بالجوع لفترة أطول، كما أن الفلفل الحاد يحتوي على مركب يسمى الكابسسين الذي يزيد من الاستقلاب في الجسم مما يساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية بشكل أسرع وفقدان الوزن بسرعة أكبر.

يمكنك أن تأكل الفلفل الحاد الطازج، المطبوخ، المجفف، أو على شكل بودرة للسيطرة على الشهية.

يمكنك أيضاً تحضير شاي من الفلفل الحاد بإضافة القليل من الفلفل إلى كوب من الماء الساخن وإضافة عصير نصف ليمونة وشرب هذا الشاي بين الوجبات.

تاسعاً: البيض:

يساعد البيض على التحكم بالشهية لوقت أطول كما أنه يمد الجسم بالطاقة، لذلك ينصح بأن يتم تناول البيض على الفطور للتخفيف من الشهية والسيطرة عليها أغلب اليوم، وينصح بأن يتم تناول بياض البيض أكثر من صفاره للسيطرة على الشهية.

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