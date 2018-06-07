9 خطوات بسيطة لوضع مكياج العيد

حاولي وضع الماسكرا على مرحلتين

إنّ الصيف فترة ازدحام المناسبات والسهرات وحفلات الزفاف، وأهمّها سهرات العيد، مما يخلق هاجساً لدى المرأة حول كيفيّة إبراز جمالها. لكن معظم الفتيات يعانين من عدم قدرتهنّ على وضع الماكياج المناسب، فيعتقدن أن المبالغة، والإكثار ،في وضع الماكياج هو سر تألقهن، ولكن تأتي النتيجة مغايرة لتوقعاتهن لكن الخطوات لتظهرن بماكياج متألق يشبهكنّ.

• ضعي كريما مرطّباً لحماية بشرتك .

• غطي الهالات السوداء عبر استخدام «الكونسيلر» لكن احرسي على اختيار درجة لون الكونسيلر أفتح بدرجة واحدة من لون بشرتك كما اعتمدي الكونسيلر كخافٍ للبقع الداكن والحبوب .

• اختاري كريم الأساس المطابق للون بشرتك وفي حال تعذّر وجود ، اختاري اللون الأغمق بدرجة واحدة من لون بشرتك.

• استعملي البودرة لتثبيت كريم الأساس لتوزيعها بالشكل الأفضل ، استعملي الفرشاة الكبيرة الشبيهة لفرشاة أحمر الخدود ووزّعيها بشكل متناسق وتحديداً على الأماكن الدهنيّة.

• ميدان ماكياج العيون واسع جداً ولكن إليكِ بعض الأنواع الأكثر انتشاراً:

أوّلاً «عيون القطة» قومي برسم عينك بالآي لينر ولكن احرصي على رسمها بشكل يظهر العين مسحوبة لتتخلّصي من الشكل الدائري للعين،أمّا ظلال العيون فاعتمدي الفاتح منها، وفي حال رغبتك في استخدام لونين إضافة إلى الآي لينر ، استخدمي اللون الداكن على ماكياج «العيون السموكي»بامكانك استخدام ألوان عدّة منها السموكي البنيّ ، السموكي الأسودي أو السموكي بالألوان الصيفيّة أي الفاتحة.

• كثّفي حاجبيك من خلال بودرة الحواجب ولا تستخدمي اللّون الأسود بل استخدمي اللّون البنّي بغية الحفاظ على مظهر طبيعيّ.

• حاولي وضع الماسكرا على مرحلتين الأولى قبل وضع ظلال العيون والثانية بعد رسم العيون لتبدو رموشك أكثر كثافة.

• للحصول على شفاهٍ لافتة وماكياج متوازن دون المبالغة، عليك الإنتباه إلى اختيار لون أحمر الشفاه. فإذا وضعتي ماكياج السموكي أو قمت برسم عينك بعدّة درجات من ظلال العيون، قومي باختيار أحمر شفاهٍ فاتحٍ. أمّا إذا استخدمتي آيلاينر عيون القطّة فهذه فرصتك للتركيز على شفاهك من خلال الألوان الصارخة.

• قومي بإستخدام البلاش من اللّون البرونزي لأنّه يليق بكلّ ألوان البشرة.

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