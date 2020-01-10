9 طرق تعلميها لابنك في حال ضياعه

جاء في دراسة حول ضياع الأطفال الصغار أجراها معهد \كلاوديا\ البرازيلي، المختص بمجال الأسرة والدراسات الاجتماعية. في مدينة ساو باولو، أن موضوع ضياع الأطفال عن أمهاتهم وآبائهم موضوع شائع الحدوث، ولا يمكن أحياناً تجنبه بالرغم من اتخاذ إجراءات لتجنب حدوث ذلك. فالأطفال وبخاصة ما بين سن الثالثة والسادسة يفلتون من أيدي الأمهات والآباء بشكل مفاجئ وفي ساعة غفلة، ومن ثم تبدأ المعاناة.

كيف يحدث ضياع الطفل؟

إن ذلك قد يحدث عندما يكون الأبوان مستغرقين ومندمجين في حديث يخصهما فيستغل الطفل الفرصة للإفلات من مراقبتهما، والتوجه إلى مكان مجهول؛ حيث يوجد شيء يلفت انتباههم. وفي بعض الحالات فإن الأبوين ربما لايكتشفان ضياع طفلهما مباشرة بسبب استغراقهما في الحديث، ولكن بعد مضي وقت قصير يتساءل أحدهما أين ابننا أو ابنتنا فلانة؟ وهنا تبدأ المعاناة ورحلة البحث عن التائه.

ما الذي ينبغي تعليمه لطفلك عندما يضيع منك؟

1 – علميه حفظ اسمك واسم أبيه بشكل كامل: فإذا كان في الشوبينغ سنتر فيمكن أن يتم إذاعة اسم الأبوين عبر مكبرات الصوت حول وجود طفل ضائع اسم أمه أو أبيه كذا وكذا.

2 – علميه كيفية استخدام الهاتف، وحفظ رقم هاتفك أو هاتف أبيه الخليوي. ففي هذه الحالة يمكن أن يعثر على هاتف عمومي ويحاول الاتصال بكما.

3 – علميه كيفية طلب المساعدة من الآخرين; وذلك بقول كلمة مثل "من فضلك" لطلب استخدام الهاتف والاتصال بك أو بأبيه إن كان صغيراً لا يطال سماعة الهاتف العمومي.

4 – علميه عدم محاولة البحث عنكما عندما يضيع: إن محاولة الطفل الركض ذعراً، والبحث عن الأم أو الأب قد يعقد المشكلة لأنه قد يبتعد أكثر، لذلك علميه أن يبقى في مكانه الذي ضاع فيه ولايتحرك. هذا يسهل عملية البحث.

5 – علميه أن لا يصرخ بشكل مبالغ فيه: لأن ذلك يدخل الذعر في نفسه. علميه أن يعطي إشارة إلى أنه تاه عن والديه، ولا بأس إن بكى بشكل خفيف وعادي.

6 - علميه التوجه إلى أقرب عنصر شرطة يمر بالقرب به: الشرطة تعتبر الجهة الأكثر معرفة بطرق البحث عن أهالي الأطفال التائهين؛ بسبب خبرتهم في هذا المجال.

7 – علميه أن لا يذهب مع أي كان إلى أي مكان: من الأهمية أن تعلم الأم طفلها التائه عدم قبول عروض الذهاب مع أناس ربما يكونون مجرمين يعرضون شراء حلوى أو طعام للطفل، فربما يكون ذلك بداية عملية اختطافه.

8 – علميه التوجه إلى محل تجاري والانتظار فيه: بقاء الطفل في محل تجاري يسهل كثيراً من عملية البحث، فقد يذهب أحد العاملين في المحل لإبلاغ مقر للشرطة بواقعة وجود طفل ضائع؛ ما يساعد على إيجاد الأبوين بسرعة أكبر.

9 – علميه أنه في حال حدوث الضياع فإنه سيتم العثور عليه لامحالة: إن ذلك سيجعل الطفل أكثر أماناً بأنه سيتم العثور عليه ويعود إلى أحضان أهله عندما يضيع.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

3 طرق لتنظيم مهام عملك تعرّف عليها

نصائح للسيطرة على طفلك الغاضب