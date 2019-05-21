9 طرق طبيعية لعلاج حرقة المعدة في شهر رمضان

حرقة المعدة أو ما يسمى بحموضة المعدة إحدى المضاعفات الصحية الشائعة مع الصيام ووجود علاج لحرقة المعدة في رمضان من أهم الأوليات لمن يعانون من هذه المشكلة.

ولعلاج حرقة المعدة في شهر رمضان:

- تناول ملعقة من زيت النعناع الذي يساعد في التقليل من التجشؤ أوالألم البطني.

- خذ مضادات الحموضة ومُثَبِّطات مضخّة البروتونات من الصيدلية.

- امضغ العلكة بعد وجبة الفطور.

- اشرب الحليب.

- اشرب كأساً من الماء المعقمة والقرنفل ببطء.

- انقع مسحوق البابونج في ماء مغلي لمدة عشر دقائق واشربيه ببطء.

- تناول شرائح من الأناناس.

- اشرب كأساً من شاي الأعشاب.

- اشرب كميات كبيرة من المياه.