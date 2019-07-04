9 طرق لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

يعاني واحد من خمسة أطفال بعمر 4 سنوات ونصف من مشكلة التبول في الفراش من حين لآخر. وبالرغم من أن معظم هؤلاء الأطفال سيكبرون وينسون هذه المرحلة إلا أن بعض الأطفال بحاجة الى القليل من المساعدة.

لا يوجد هناك ما يسبب الخجل من التبول اللإرادي في السرير ويجب أن لا يتعرض الطفل للعقاب بسبب ذلك. فقد يكون هناك عدد من العوامل المرضية التي تؤدي الى هذه المشكلة ومنها، مشاكل بالمثانة أو النوم العميق.

وبدلا من العقاب هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تقوم بها لمساعدة طفلك على تجاوز هذه المرحلة.

1. أعطي طفلك الكثير من المشروبات أثناء اليوم.

ستة إلى سبعة أكواب من الماء في اليوم سوف تشجع المثانة على عمل بشكل جيد خلال النهار.

2. تجنب إعطاؤ الطفل مشروبات فوارة وغنية بالكافيين في الليل.

المشروبات الغازية والغنية بالكافايين قبل موعد النوم ستسبب إمتلاء المثانة بالسائل في الليل.

3. قلل من المشروبات قبل موعد النوم.

حاول أن لا تعطي الطفل مشروبات قبل موعد النوم بفترة قصيرة على الاقل يجب أن يذهب الطفل الى الحمام مرتان قبل الذهاب الى النوم أي ساعتان قبل النوم.

4. تأكد من أن الطفل دخل إلى الحمام قبل موعد النوم.

تأكد من أن الطفل دخل الى الحمام قبل موعد النوم وبأن مثانته فارغة تماما.

5. تكلم مع طفلك ولا تخيفه.

تحدث مع طفلك حول ضرورة الاستيقاظ والذهاب الى الحمام إذا شعر بأنه يرغب في التبول. ضع إضاءة خافتة في غرفة نومه حتى لا يشعر بالخوف، واترك ضوء الحمام. تأكد من عدم وجود ما يضايقه على الارض وتأكد من أن ملابس النوم مريحة ولا تحتاج الى الكثير من العمل لفكها.

6. قم بإيقاظ الطفل بعد ساعة للذهاب إلى النوم.

إذا كنت في المرحلة الأولى من تدريب الطفل فيجب أن تساعده قليلا عن طريق إيقاظه بعد ساعة من النوم للذهاب الى الحمام أو يمكنك إيقاظه قبل الوقت الذي قام بالتبول به في المرة الماضية.

8. تأكد من أن الطفل مستيقظ عندما تأخذه إلى الحمام في الليل.

تأكد من أن الطفل مستيقظ ويعي بأنه ذهب إلى الحمام، وإلا فسوف يتبول على نفسه لأنه يعتقد بأنه يحلم.

9. قدم للطفل جائزة لتشجيعه.

بدلاً من تخويف الطفل، قدم له جائزة وحافز للأستيقاظ في الليل والذهاب الى الحمام لوحده.

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