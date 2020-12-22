9 علامات مدهشة للاكتئاب

الشعور بآلام فى المعدة أوأن تصبحي فجأة مندفعة جدا؟ هل يمكن أن تكوني مصابة بالاكتئاب دون أن تعرفي ذلك؟

الاكتئاب ليس له أعراض محددة والمرضى يترددون فى إعتبار الاكتئاب سببًا فى الأعراض التى يعانون منها، من الممكن لانها قد تتساوى مع الضعف، ولكن أيضا لأن منهم ببساطة لا يربطون تلك الأعراض مع الاكتئاب.

تحديد المشكلة بدقة هو مفتاح الحل، لأنه كلما اسرعت فى الحصول على العلاج، سيكون من الأسهل العودة لسعادتك وصحتك النفسية، وإليكى 9 علامات تحذير مدهشة، يجب ألا تفوتك معرفتها:

1. تشعرين بالألم

الاكتئاب والألم يتقاسمان فى بعض الممرات البيولوجية والعصبية، حوالي 75٪ من المصابين بالاكتئاب يعانون من ألم متكرر أو مزمن، كما تظهر الأبحاث.

أثبتت دراسة حديثة أن الناس الذين يعانون من الاكتئاب هم أربع مرات أكثر عرضة للإصابة بآلام الرقبة الشديدة أو المتيبسة وآلام أسفل الظهر أكثر من أولئك الغير مصابين بالإكتئاب، فعندما تكون في حالة سلبية، فأنت عرضة إلى أن تصل لحالة اكتئاب، وبالتالي سوف تشعرين بالمضايقات بشكل أكثر حدة، قد تشعرين أيضا بآلام في المعدة والصداع، أو فقط سوف تشعرين بحساسية أكبر للألم بشكل عام.

وأثبتت دراسة أخرى ان الاكتئاب عند الناس يشارك فى الالم،كما ويشير نشاط الدماغ إلى المزيد من العاطفة وتكيف أقل، حتى انهم يصبحون أقل قدرة على التعامل مع الأذى.

2. تعانى من زيادة الوزن

على الرغم من أن الأطعمة المريحة يمكن أن ترفع مستويات السيروتونين في الدماغ مما يؤدى الى رفع الحالة المزاجية، لكن بمرور الوقت، الأكل العاطفي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالذنب والخجل، بالإضافة إلى أنه لا يفعل شيئا فى علاج الأسباب الكامنة وراء الاكتئاب، دراسة جديدة تؤكد أن المستويات العالية من الإجهاد والاكتئاب تجعل من الصعب عليك إنقاص رطل واحد من وزنك، كما يصعب عليك التمسك باستراتيجيات فعالة لخسارة الوزن، على الجانب الآخر، بعض الناس قد يفقدون وزنهم، لأن الاكتئاب أحيانا يسبب فقدان الشهية.

3. أصبحت سريعة الانفعال والغضب

إذا كان أدنى حادث يدفعك إلى الغضب، أو اصبحت حالتك الطبيعية الجديدة العبوس، قد تكونى مكتئبة، ذكرت دراسة جديدة أن 54٪ من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يكونون لديهم شعور عدائي، غاضبين، جدلين وعاصفي المزاج، لذلك إذا كنت تعانين من هذة الأعراض فأنت لست بالفعل مكتئبة، لكنك على مسافة قصيرة من الإكتئاب .

4. تشعرين بأنك لا شيء

الشعور بأنك لاشئ ؟ محايدة؟ مخدرة؟ "معظمنا لدية الدوافع التي تخرجه من السرير في الصباح، سواء كان ذلك العمل، ممارسة التمارين الرياضية، المشاركة الاجتماعية، أو لإعداد وجبة الإفطار، لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، تلك الدوافع تجف والمواقف التي جلبت الدموع أو الإبتسام ذات مرة الآن يتم التعبير عنها بالكاد، هذا النوع من سلوك الغيبوبة هو السمة المميزة للاكتئاب، ويمكن أن يجعلك تبدو باردة، بعيدة أو منعزلة، ويدفعك بعيدا عن الناس الذين من شأنهم أن يعطوك الحب والدعم.

6 . تقضين وقتاً طويلاً على الفيس بوك

تؤكد العديد من الدراسات أن الناس الذين يدخلون على الانترنت بشكل لا إرادى ويحصول على مزيد من التفاعلات الاجتماعية الافتراضية بدلاً من الحقيقية قد يكونوا مكتئبين، قد يشعرون بأنهم محرومين من الرفقة الإنسانية الحقيقية و/أو إنهم يستخدمون عالم الإنترنت للهروب من أفكارهم ومشاعرهم، في حين أن إدمان الإنترنت والاكتئاب تشخيصهم منفصل، لكنهما غالباً ما يتداخلان.

7. تنظرين لأعلى طوال الوقت وشاردة

تحلمين أحلام اليقظة كثيرا في الآونة الأخيرة؟ عن أن تصبحي نجمة سينمائية، أو وقعت في الحب بجنون، أو كيف أن طفل صديقتك أذكى من طفلك ؟؟ قد أظهر علماء النفس أننا نكون سعداء عندما تكون عقولنا متجذرة بقوة في اللحظة الراهنة، وعندما تشرد عقولنا، فإنها يمكن أن تجعلنا نشعر بالحزن وبأننا غير سعداء، في حين أن أحلام اليقظة يمكن أن تساعد على إيجاد حلول خلاقة للمشاكل، لكن فى أكثر الأحيان تكون مرتبطة بتدني الحالة المزاجية.

8.لا يمكنك ان تتخذي قرار

نحن نأخذ ما يزيد عن70 من القرارات الواعية كل يوم وتظهر الأبحاث أن معظمهما تكون بدون تفكير مثل أستيقظ أم أظل نائم ؟ أرتدي ملابسى أم ابقى فى البيجامة ؟ أتناول دقيق الشوفان أم البيض؟ أقرء أم أشاهد التلفزيون؟ "عندما تكونى مكتئبة، تلك العمليات المعرفية تأخذ وقت كثير فى التفكير، أشياء صغيرة نحن عادة لا نفكر فيها مرتين فجأة تتحول الى قرارات صعبة تحتاج الى كثير من التفكير.

9. توقفت عن تمشيط شعرك

حتى إذا كنت بدأت فى روتين التبرج ووضع الزينة، قد يختفي ذلك عندما تعاني من الاكتئاب، في استطلاع للرأى عام 2014 لأكثر من 10000 شخص، وجدوا أن 61٪ من الذين يعانون من سوء صحة الفم ذكروا أنهم يعانون من الاكتئاب، وكلما زادت مشاكل الأسنان لديهم، كلما كانت شدة درجة الاكتئاب أكبر، إن إهمال الصحة البدنية والمظهر الخاص بك تكون مشكلة فقط عندما تتداخل أكثر مع الضيق أو الخلل الوظيفي، في نهاية المطاف، إذا كنتم غير مبالين بمظهركم من الخارج فإنه علامة قوية على مشاكل كثيرة في الداخل.

إذا كنتي قلقة قد تكوني مكتئبة، تبادل مخاوفك مع طبيبك، حتى تتمكني من الحصول على المساعدة التي تحتاجين إليها لتبدئي فى الشعور أنك على نحو أفضل.

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