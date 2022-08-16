9 نصائح فعالة من فنغ شوي لترتيب الحدائق تعتبر الحديقة جزء من بيئتنا المعيشية في كل المنازل. من المريح جدًا الاستمتاع بالبيئة الهادئة والمريحة التي تخلقها أشعة الشمس والنباتات في الحديقة. في الوقت الحاضر ، يعد تصميم الحديقة موضة توفر لنا حياة عالية الجودة. ومع ذلك ، فإن حديقة فنغ شوي تؤثر على ثروتنا ، وبالتالي عنصر لا ينبغي تجاهله. دعنا نتحقق من مبادئ فنغ شوي للحديقة من حيث التصميم والتخطيط:

9 نصائح فعالة من فنغ شوي لترتيب الحدائق

الماء عنصر حيوي أساسي

تحظى المياه بتقدير كبير في فنغ شوي ولها تأثير في توليد الازدهار. تعتبر المياه أيضًا مهمة جدًا في عناصر تكوين الحديقة لأنها تلعب دورًا لا يمكن الاستغناء عنه من حيث تجنيد الثروة أو استيراد الهواء أو الحكمة المنيرة أو تغذية الحياة أو تحسين الحيوية. من الأفضل تصميم الحديقة بالقرب من الماء ، كما هو الحال عند منحنى نهر أو بحيرة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون المياه صافية وليست موحلة أو ميتة ، وذلك لتجميع Qi من أجل ازدهار الناس والثروة.

يجب أن تكون الحديقة كبيرة بما يكفي لتجنب قيود التصميم ، بحيث يمكن للماء لعب دوره بشكل كامل. بشكل عام ، يجب أن تحتوي الحديقة على نافورة مربعة أو مستديرة أو بركة أو مسبح. يعد بناء بركة صغيرة في الحديقة لتربية الأسماك اختيارًا جيدًا. لسهولة التنظيف ، لا يجب تطبيق تصميم النافورة العميقة أو البركة أو حوض السباحة في الفناء ، أو سيكون من الصعب تنظيف المياه، مما سيؤثر على فنغ شوي. من السهل تنظيف المياه الضحلة وتحتاج فقط إلى تكاثر عدد قليل من الأسماك الصغيرة بالداخل والحفاظ على تنقيط المياه باستمرار من أجل المعنى السعيد لتكوين ثروة حيث توجد المياه.

من حيث المبدأ ، يجب أن تكون المياه موجودة في الاتجاه المزدهر للمبنى وليس العكس. ومع ذلك ، يجب تحديد هذا الاتجاه من قبل سيد محترف في فنغ شوي ولا يمكن شرحه ببضع كلمات.

السور المرتفع يحمي من الشرور

يجب أن يكون المنزل الذي يحتوي على فنغ شوي الجيد قادرًا على جمع Qi والحماية من الرياح. لذلك ، فإن الحديقة المفتوحة بدون سياج ليس لها هذا التأثير ، وبالتالي ستجذب الروح الشريرة. على العكس من ذلك ، يمكن للحديقة ذات السياج أن تقاوم غزو الروح الشريرة وتجعل الأسرة مزدهرة ومحظوظة.

يمكن أن يمنع السياج الأمامي الطاقة السلبية: تأتي الطاقة السلبية الخارجية عمومًا إلى الباب الأمامي. إذا كان هناك سياج في الفناء الأمامي ، فسيتم حظر الروح الشريرة مؤقتًا وتقليل معظم خصائصها المشؤومة. لا يجوز وضع بوابة الفناء والباب الأمامي على نفس الخط المستقيم لتجنب دخول الطاقة السلبية إلى المنزل.

ارتفاع السياج: بالطبع يلعب السياج الأعلى دورًا أفضل في صد الطاقة السلبية ولكنه يؤثر أيضًا على التهوية ، وخاصة السياج الأمامي. إذا كان أعلى من الباب الأمامي ، فسوف يمنع تدفق الهواء ويؤدي إلى معضلة ركود الهواء. لذلك يجب أن يكون ارتفاع السور معتدل . الشكل المثلث يجلب السوء

يجب أن تكون الحديقة مربعة وليست مثلثًا أو شبه منحرف أو مقعرًا محدبًا ، وهو أمر ينذر بالسوء. من حيث فنغ شوي ، فإن الشكل المثلث أو شبه المنحرف أو المقعر المحدب سيتعرض للهجوم من قبل الطاقة السلبية مباشرة ، مما يؤدي إلى تدهور الثروة وسوء الحظ وفقدان الثروة.

مسار الحديقة المشجر

في بناء فنغ شوي، يعني المسار الماء المزيف الذي يلعب دورًا مشابهًا للماء. لذلك ، يجب أن يتبع تصميم مسار الحديقة نفس قاعدة تخطيط المياه. في الوقت نفسه ، يجب ألا يواجه المسار المبنى مباشرةً. ومع ذلك، إذا تعذر تجنب الموقف ، فيجب غرس المكان المتأثر بالأشجار لحل المشكلة.

التماثيل في مكانها

من الشائع رؤية جميع أنواع التماثيل في الحدائق. يجب تطبيق مبادئ Yi-ology في تخطيط النحت. على سبيل المثال ، وضع تمثال حصان في الماء غير مناسب لأن الحصان ينتمي إلى النار في خمسة عناصر ، لذا فإن وضعها في الماء سيؤدي إلى تقييد الماء وإطفاء الحريق بالماء ، مما يؤدي إلى سلسلة من الآثار الجانبية. كما أن وضع تمثال نمر في الفناء غير مناسب لأن النمر يعني الأذى وسيؤدي التمثال إلى إيذاء الأسرة.

التل الصخري

كما يقول المثل ، "التل يبارك رقم الأسرة بينما الماء يبارك الثروة". التل الصخري يلعب دورًا مهمًا في فنغ شوي. من الممكن بناء تل صخري في الفناء من أجل ازدهار العائلة ولكن تصميمها له قواعد صارمة:

1. الاتجاه: الشمال والشمال الشرقي والغرب هي الاتجاهات السعيدة بينما الجنوب الشرقي والجنوب والجنوب الغربي هي الاتجاهات المشؤومة التي يجب ألا تحتوي على تل صخري.

2. الشكل: يجب أن يكون التل الصخري مستديرا وناعما مع تجنب الصخور ذات الشكل الغريب والزوايا الحادة غير المنتظمة ؛ وإلا فإنه سيكون له عيوب أكثر من المزايا.

تجنب الإفراط في رصف الحصى

الأرضية المرصوفة بالحصى شائعة في الفناء. هذا التصميم جيد إذا كانت الحديقة كبيرة بما يكفي أو إذا كانت بعيدة عن المنزل. ومع ذلك، إذا كان بالقرب من المنزل ، فإن التصميم رديء لأنه يجب تجنب الإفراط في رصف الحصى في الحديقة في فنغ شوي. يؤدي الإفراط في رصف الحصى دائمًا إلى الشكل الغريب وفقدان يانغ في الحديقة بسبب ثقل الين للحصى. وبهذه الطريقة يصبح المنزل مكانًا منحطًا ومعزولًا ضارًا بالمالك والذكور في العائلة.

النباتات

النبات هي أحد عناصر التصميم في حديقة العائلة. إن زراعة نباتات فنغ شوي في الحديقة لها قواعد صارمة وتتطلب مراعاة حجم المساحة وموقع الزراعة واختيار الغطاء النباتي وما إلى ذلك. ما هي نباتات فنغ شوي المناسبة لحديقة الأسرة؟ سنحدثكم عنها في مقال خاص.

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