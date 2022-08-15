12 نصيحة فنغ شوي لزيادة الازدهار والطاقة في المكتب في هذا العصر التنافسي ، ينشغل الناس بالركض خلف حياتهم المهنية ويقضون معظم وقتهم في المكتب. يعد المكتب الذي يحتوي على فنغ شوي مناسب أمرًا حيويًا لعملك ومهنتك لأنه يجعلك سعيدًا في العمل ويجلب لك الثروة والأعمال المزدهرة.

12 نصيحة فنغ شوي لزيادة الازدهار والطاقة في المكتب

1. يجب ألا يكون المكتب مظلمًا: يرتبط ضوء المكتب ارتباطًا وثيقًا بنجاح الأعمال. إذا كان المكتب به وفرة من الضوء ، فسيكون لديك أداء مزدهر وسيكون الموظفون مسؤولين ويعملون بأفضل ما لديهم من قدرات. على العكس من ذلك ، فإن المكتب المظلم دائمًا ما يجلب العقبات ، وسوء الحظ ، والأشرار في السلطة ، والتقصير في أداء الواجب ، وانخفاض الروح المعنوية للموظفين.

2. يجب ألا يكون المكتب كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا. المكتب الكبير جدًا مفتوح ولا يمكنه جمع Qi معًا ؛ المكتب الصغير جدًا غير مريح للحركة ويعيق تطوير الأعمال.

3. يجب أن يكون المكتب واسعًا: فالقاعة أمام المكتب هي رمز للوظيفة. بمجرد أن تصبح القاعة ضيقة ومغلقة ، ستواجه الشركة العديد من الانتكاسات وإمكانية محدودة وتطور صعب. بمجرد أن تكون القاعة مفتوحة وهادئة ، سيكون للشركة مستقبل باهر ونجاح كبير.

4. بالنظر إلى المستقبل ، يجب أن يكون للمكتب بناء أعلى في الجهة اليسرى الأمامية من الجهة اليمنى لأن هذا يشير إلى أن المكتب بأكمله سيشهد تطورًا إيجابيًا ومستقبلًا باهرًا.

5. لا ينبغي أن يكون للمكتب مبانٍ مرتفعة للغاية حوله لأنه يجلب الشعور بالضغط ، بل إنه يدمر الاستقرار الوظيفي ، مما يجعل الحظ مليئًا بالصعود والهبوط ويجعل الموظفين يفقدون العاطفة الأخلاقية ويخونونك.

6. يجب ألا يكون المكتب قد سد الممرات والعقبات: مثل الأوعية الدموية البشرية ، يجب أن تكون ممرات المكتب خالية من العوائق. تمتلئ بعض المكاتب بالأشياء التي تعيق الحركة في الممرات ، مما يؤدي إلى ضعف التواصل بين الموظفين، والمشاكل.

12 نصيحة فنغ شوي لزيادة الازدهار والطاقة في المكتب

7. وفقًا لنظرية فنغ شوي ، فإن المجال البيئي له تأثير مباشر على مجال الجسم. لذلك ، لا ينبغي بناء مبنى المكاتب بالقرب من الأماكن الدينية والسجون وما إلى ذلك.

8. لا ينبغي أن يكون للمكتب الكثير من الأبواب الجانبية أو قد يؤدي إلى تباطؤ الروح التنافسية ، وبالتالي لا يمكن تجميع الثروة وتحقيق النتائج والأهداف المستحقة.

9. شعاع المكتب لا ينبغي أن يكون مكشوفاً. إذا كانت الحزمة المضيئة أعلى الموظفين مباشرةً ، فقد تؤدي إلى ضغط العمل أو التشهير، وتؤدي إلى ألم عنق الرحم وحظ سيئ الحظ.

10. ارتفاع نافذة المكتب مهم جداً أيضاً في تخطيط فنغ شوي. إذا كانت النافذة صغيرة ومرتفعة وارتفاعها أكثر من مترين فوق سطح المكتب ، فسيكون المكتب مثل الزنزانة لأن نافذة الزنزانة عالية جدًا. في ظل هذا الموقف ، بالطبع ، من الأفضل أن تغادر.

11. يجب أن يكون تصميم المكتب بسيطًا وسهلاً. يجب تجنب الزهور والأشجار والجنائن البلاستيكية وإلا ستكون هامدة وتؤثر على الحيوية.

12. يجب أن يعكس مكتب المدير سلطة وثقافة الشركة لتسهيل تنفيذ القرارات والاستفادة من المفاوضات التجارية. يجب أن تكون الأريكة واللوحات المعلقة والزخارف قوية ، بحيث ينظر الضيوف إلى الأعلى بدلاً من النظر إلى الأسفل. يجب أن يتوافق كل الترتيب مع الاتجاه واللون المناسبين لحساب أحرف اسم المدير.

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