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Dolce&Gabbana تقدم عرضاً لأول مرة في السعودية 

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:00
Dolce&Gabbana تقدم عرضاً لأول مرة في السعودية 
Dolce&Gabbana تقدم عرضاً لأول مرة في السعودية 

تستعد دار الأزياء العالمية الشهيرة  Dolce&Gabbana "دولتشي آند غابانا" لتقديم عرضها الأولى في السعودية وذلك يوم 27 من شهر يناير المقبل في منطقة العلا.

Dolce&Gabbana تقدم عرضاً ولأول مرة في السعودية 

أولى عروض دولتشي اند غابانا في السعودية

من المقرر أن تقدم دار الازياء العالمية الشهيرة عرض مجموعتها الراقية الخاصة بالأزياء النسائية والرجالية والمجوهرات، في منطقة العلا السياحية خلال الشهر الجاري.

ومن المعروف أن دار الأزياء العالمية تحرص بشكل عام على تقديم عروض مميزة حول العالم تعتمد في أسلوبها على الاستعراض والطابع المسرحي، وتختار دولتشي اند غابانا اماكن مميزة من أجل هذه العروض

وقدمت دار الأزياء العالمية خلال مسيرتها الكثير من العروض المميزة في المعابد الأثرية ومدن عالمية مثل ميلانو، وساحة سان مارك في ايطاليا، بالإضافة إلى دار الأوبرا المتروبولية في مدينة نيويورك الأمريكية

تفاصيل دولتشي آند غابانا في العلا

وسيقام عرض دولتشي آند غابانا في مدينة العلا ضمن فعاليات العلا، وتقدم دار الأزياء العالمية العرض في قاعة مرايا، وهو أكبر مبنى مغطى بالمرايا حول العالم، ويشار إلى أن قاعة المرايا دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونقلاً عن موقع حلوة سيقام العرض العالمي من 28 يناير على أن يستمر حتى 31 يناير، وسيتمكن زوار العرض في قاعة المرايا من مشاهدة ارقى الازياء واختيار ما يعجبهم هذا إلى جانب مقابلة عدد من مصممي الأزياء

ومن المقرر أن يحمل هذا العرض اسم خاص وهو "أزياء الفرسان"، على أن يكون من فعاليات شتاء طنطورة، لذلك سيشهد الزوار احتفال مميز عبارة عن خليط ما بين الموضة والموسيقى بالإضافة للتراث

و لإضفاء العرض لمسة شرقية خاصة بالسعودية سيكون هناك عرض مميز لـ 12 حصان عربي اصيل، سيظهرون بملابس واكسسوارت مخصصة لهم تجمع بين الاصالة والموضة.

Dolce&Gabbana تقدم عرضاً ولأول مرة في السعودية 

وتسعى المملكة العربية السعودية التي أدخلت الكثير من التغيرات والفعاليات على خارطتها في الفترة الأخيرة على أن تضع مدينة العلا الساحرة على خريطة الموضة العالمية من خلال جعلها مكان للعروض العالمية وجذب أنظار شركات الأزياء العالمية لها

وتأمل المملكة العربية السعودية أن يكون هذا العرض بداية غير عادية من أجل جذب أبرز دور الأزياء العالمية لتقديم عروضها على هذه المدينة الساحرة التي تتمتع بتراثها الشرقي وجمال الطبيعة.

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كلمات دالة:Dolce&Gabbanaسعوديةازياءعرض

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