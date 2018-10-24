أجمل تسريحات عروس 2018 من صالون Pace e Luce

تسريحات من صالون باتشي اي لوتشي للعروس تجمع بين الرقي والأناقة

إن مظهر الشعر الأنيق هو من متطلبات المرأة العصرية الأنيقة دائماً وحيث تسعى المرأة للحصول على تسريحة مميزة وخصوصاً في يوم زفافها.

تسريحات من صالون باتشي اي لوتشي للعروس تجمع بين الرقيّ والبساطة والأناقة الرفيعة في الوقت نفسه،فهو من أعرق وأشهر صالونات الشعر في العالم العربي من محترفين ومتخصصين.

نقدم لكم بعض من التسريحات للعرايس، نتمنى أن تنال إعجابكم!

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