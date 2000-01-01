عبد الباري عطوان من دمشق: سوريا ستكون عرابة قمة الرياض (فيديو)

قال الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان، إن الأنظار ستتجه إلى القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وأن سوريا ستكون عرابه هذه القمة.

ويرى عطوان، من قلب العاصمة دمشق، أن القمم العربية التي عقدت خلال السنوات السابقة، فشلت بشكل كبير بسبب غياب سوريا عنها.

واشار عطوان، خلال لقائه مع طلبة كليتي الإعلام والعلوم السياسية في مدرج جامعة دمشق، إلى أن زيارته لسوريا تأتي بالتزامن مع عملية عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وأكد الكاتب الفلسطيني، أن الجامعة العربية تعود إلى الحضن السوري، وأن الحياة تعود إلى اروقة الجامعة مع وجود الوفود السورية.

وشدد عطوان، على أن سوريا تمكنت من الانتصار على الإرهاب، والدول التي مولته، بفضل جيشها العربي، كما أنها تمكنت من إفشال المخططات الغربية لتدميرها، بسبب وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية ومحور المقاومة.

ونوه، إلى أن محور المقاومة أصبحت قدراته اليوم تشكل عاملا رادعا لـ "إسرائيل" في شن حروب على المنطقة.

وقال عطوان: "سوريا أصل العرب والعنوان الرئيسي لهم وحاملة الهم العربي، وتعالت على كل الجراح وطوت صفحة الماضي لأنها تسعى إلى الوحدة العربية والتضامن العربي، وتريد جمع شمل العرب حول قضيتهم الأساسية ونصرة الشعب الفلسطيني".

واستضافت جامعة دمشق الكاتب الفلسطيني عطوان، يوم أمس الإثنين، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها، حيث استهل اللقاء بعرض فيلم تسجيلي عن الجامعة، التي تأسست رسميا عام 1923، باسم الجامعة السورية، إلا أن نواتها الأولى تعود إلى عام 1903.

وعُرض خلال حفل الاحتفاء بمئوية جامعة دمشق، فيلما تسجيليا (بروفيل) يسرد قصة عن الضيف الكاتب والصحفي الفلسطيني وسيرته الذاتية والمهنية، والذي أعده طلبة كلية الإعلام في جامعة دمشق بإشراف وإخرج الدكتور عربي المصري.