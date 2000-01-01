عشرات الشهداء والجرحى في غارات اسرائيلية على غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط ما يقارب ال 12 شهيدا وإصابة العشرات، خلال العمليات التي يشنها الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، عبر غارات جوية مكثفة منذ صباح اليوم.

واكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد ثلاثة من قياداتها وعائلاتهم في الغارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال فجر اليوم استهدفتهم في منازلهم.

وأصدرت سرايا القدس بيانا، كشفت فيه عن قادتها الذين تم اغتيالهم في الغارات، وهم: جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس. وخليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية

وقال البيان "إننا إذ ننعى شهدائنا القادة ومعهم زوجاتهم وعدد من أبناءهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله".

وقالت مصادر فلسطينية، إن هناك عدد من الاصابات في المنازل التي تم استهدافها في حي الشجاعية شرق غزة وفي محافظة رفح جنوب القطاع، مشيرة إلى أنه تم نقل الاصابات إلى المشافي.

من جانبه اكد جيش الاحتلال الاسرائيلي، تنفيذه سلسلة غارات جوية في غزة، استهدف من خلالها اغتيال قيادات من سرايا القدس، مطلقا عليها اسم "الدرع والسهم".

وأوضح أن غاراته استهدفت 10 مواقع ومعامل لإنتاج ومخازن ذخيرة ومعامل لبناء الأنفاق التابعة لحركة الجهاد في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن 40 طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي، شاركت في الهجمات على قطاع غزة في نفس الوقت منذ انطلاق العملية العسكرية.

ودعا الجيش المستوطنين في غلاف غزة التوجه إلى الملاجيء، كما تم تعليق الدراسة في منطقة غلاف غزة ووسط النقب،بعد أن أعلن بدءه عملية ضد "الجهاد الاسلامي".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن "اسرائيل" حذرت حركة حماس من مغبة الإنضمام إلى جولة القتال الحالية.

من جانبه هنأ وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على هذه العملية ضد غزة، وقال في تغريدة على "تويتر": "حان الوقت الآن .. أهنئ نتنياهو على النشاط الاستباقي في غزة، هذه بداية جيدة، آن الأوان لتغيير السياسة تجاه غزة".ير السياسة تجاه غزة".

أما وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، علق على الغارات، قائلا: "بالوقت والزمان المناسبين.. شكرا للجيش وقوات الأمن على التنفيذ ولرئيس الوزراء وقوات الأمن على الصدارة".