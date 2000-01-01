غوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر بالانتقام من ريال مدريد

البوابة - شدد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي على أن فريقه لا يفكر بالانتقام من ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

ويسافر سيتي لمواجهة ريال ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكي قد تأهل لنهائي نسخة الموسم الماضي بعد فوزه الدرامي على فريق غوارديولا، إذ فاز سيتي ذهاباً بنتيجة 4-3 قبل أن يخسر إياباً بنتيجة 1-3.

ماذا قال غوارديولا عن مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد؟

قال "بيب" لوسائل الإعلام: "كانت مواجهة العام الماضية صعبة، خضنا مباراة استثنائية ذهاباً، وقدمنا أداءً جيداً جداً في لقاء العودة.

"حقق ريال مدريد الفوز، نقدم لهم التهنئة لكن نحن هنا من جديد.

"لا نحتاج لحوافز إضافية، ما حدث بات من الماضي، لم نأت إلى مدريد للانتقام، يمكننا الظفر بلقب بدوري الأبطال شريطة مواصلة القتال".

"عليك التغلب على ريال مدريد لأنه الفريق الأفضل في هذه المسابقة.

"ستجري مباراة العودة على أرضنا، مما يمنحنا ميزة خوض الزمن الإضافي بين جماهيرنا."