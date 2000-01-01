فالنسيا يهزم بلباو ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل فالنسيا إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفٍ دون رد في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب ميستايا في إياب الدور نصف النهائي ليلة الأربعاء.

وانتهى لقاء الذهاب بين الغريمين على ملعب سان ماميس في العاشر من شهر فبراير الماضي بالتعادل بنتيجة 1-1.

وتأهل فريق الخفافيش إلى النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 2-1.

جاء هدف انتصار فالنسيا صاحب الأرض في الدقيقة 43 عن طريق نجم الهجوم الدولي البرتغالي غونزالو غيديش.

وتقام مواجهة إياب الدور ذاته بين ريال بيتيس وضيفه رايو فايكانو ليلة الخميس علماً بأن لقاء الذهاب بينهما انتهى بفوز بيتيس بنتيجة 2-1.