قرار فينيسيوس جونيور يفاجىء ريال مدريد

البوابة - رفض النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور عرضاً من إدارة ريال مدريد يختص بتغيير رقم القميص الذي يرتديه في تقرير نشرته شبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

وقال التقرير أن إدارة النادي الملكي عرضت على الجناح الشاب القميص رقم 7، وهو الرقم الذي يرتديه البلجيكي إيدين هازارد.

لكن البرازيلي البالغ من العمر 22 عاماً رفض هذا العرض لتجنب الضغوطات الإضافية التي من شأنها أن تؤثر على تركيزه في ظل الأسماء الرنانة التي ارتدت القميص رقم 7 على مر التاريخ في ريال مدريد.

في المقابل، طلب اللاعب من الإدارة منحه القميص رقم 11 الذي يخص زميله ماركو آسينسيو بدلاً من القميص رقم 20 الذي يرتديه حالياً.

ومن المتوقع أن يرحل الثنائي هازارد وآسينسيو عن النادي المدريدي بحلول الصيف القادم.

نجوم استثنائيون سبق لهم ارتداء القميص رقم 7 في ريال مدريد

سبق لأساطير النادي من أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسبانيون راؤول غونزاليز وخوانيتو وإيميليانو بوتراغينيو حمل هذا الرقم.

يذكر أن فينيسيوس خاض مع ريال 211 مباراة حتى الآن بجميع المسابقات سجل خلالها 55 هدفاً، وصنع 54 هدف آخر.