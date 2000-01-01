كأس إيطاليا: يوفنتوس يهزم فيورنتينا بهدف عكسي

قطع يوفنتوس شوطاً مهماً نحو بلوغ نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه ليلة الأربعاء على مستضيفه فيورنتينا بهدفٍ نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب آرتيميو فرانكي في ذهاب الدور نصف النهائي.

ورغم الغيابات الكبيرة عن صفوف البيانكونيري، إلا أن رجال المدرب ماسيميليانو آليغري نجحوا في اقتناص انتصار مثير في الثواني الأخيرة حينما حول المدافع لورينزو فينوتي عرضية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90+1.

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب آليانز في الـ 20 من شهر أبريل المقبل.

وفي لقاء المربع الذهبي الآخر الذي جرى يوم الثلاثاء، تعادل ميلان مع ضيفه إنتر ميلان دون أهداف في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا).