كوتينيو: موسمي كان مخيباً للآمال

اعترف فيليبي كوتينيو أنه لم يحظ بموسم جيد مع برشلونة في 2018-2019، واعداً بالعمل الجاد على تحسين مستواه الموسم القادم.

وانضم الدولي البرازيلي للبارسا قادماً من ليفربول في صفقة وصلت إلى 120 مليون يورو خلال يناير 2018، وبعد نصف موسم جيد سجل خلاله 8 أهداف وصنع 5، لعب كوتينيو موسماً مخيباً جداً لم يُسجل خلاله سوى 5 أهداف في الدوري الإسباني و3 في دوري الأبطال.

أثار هذا الأداء المخيب انتقادات الجمهور للاعب، خاصة حين فشل في تعويض غياب عثمان ديمبيلي للإصابة وبعد الخروج الصادم من دوري الأبطال أمام فريقه السابق.

وقال كوتينيو الذي يستعد حالياً لخوض غمار كوبا أميركا مع منتخب بلاده قال عن موسمه: "لم يكن موسمي جيداً، أدائي كان أسوأ كثيراً مما قد أتوقع".

"الطريقة الوحيدة للتحسن واستعادة الثقة هي العمل الجاد، وأنا أعمل بجد".

يذكر أن مسؤولية كوتينيو في قيادة البرازيل نحو اللقب الغائب عنها منذ عام 2007 باتت مضاعفة بعد إصابة نيمار واستبعاده من البطولة.